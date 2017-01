Lotteria Italia 2017, Estrazioni / Numeri biglietti vincenti: il bar dei record a Città della Pieve. I premi di terza, seconda e prima categoria

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: IL BAR DEI RECORD A CITTÀ DELLA PIEVE - Un premio di seconda categoria della Lotteria Italia 2017 vinto a Città della Pieve ha fatto più rumore di altri: 50mila euro, e già questa è la grande notizia, ma non solo. Il punto è dove è stata venduto uno dei biglietti vincenti di seconda categoria che ha garantito un indizio 2017 assai positivo a qualche cittadino umbro: bar New Millennium a Città della Pieve, vi sovviene qualcosa? Se siete della zona certamente visto che quel bar resta uno dei più fortunati d’Italia: il locale in Piazza del Plebiscito ha raccolto nell’agosto del 2015 un gratta e vinci da record, con 500mila euro vinti in un solo colpo di fronte al Duomo della città del Perugino. E poi ancora, nel luglio del 2007 è stato vinto un milione di euro sempre per un fortunatissimo biglietto di lotterie minori: insomma, forse, sapete dove andare per la prossima Lotteria Italia a prendere il biglietto… il viaggio lungo potrebbe valere tutto “il prezzo” in termini assoluti.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: LE VINCITE IN AUTOGRILL - In dieci anni sono stati vinti 31 milioni di euro della Lotteria Italia in Autogrill. E' questo il dato sulle vincite dei biglietti venduti in autostrada, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agipro. Nelle ultime dieci edizioni della Lotteria Italia un premio di prima categoria su tre è stato infatti vinto in autostrada: 26 sui 91 totali dal 2006 fino alla passata edizione. L’anno scorso sono stati ben tre i biglietti vincenti milionari che sono stati acquistati in Autogrill: 2 milioni a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, poi però dimenticati e quindi tornati allo Stato, mezzo milione a Como e 250mila euro a Fabro, in provincia di Terni. Quindi nel complessi nelle dieci edizioni della Lotteria Italia, comprese fra il 2006 e il 2016, su un totale di oltre 120 milioni di premi di prima categoria, ben 30,9 milioni sono stati assegnati a biglietti venduti nelle aree di servizio in autostrada. Gli Autogrill si confermano quindi uno dei luoghi 'fortunati' per quanto riguarda le vincite dei premi della Lotteria Italia.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI: ROMA LEADER NEI PREMI DI SECONDA CATEGORIA - I risultati delle estrazioni per la Lotteria Italia 2017 hanno decretato, con la vittoria di Ranica e le due affermazioni di Milano, una sostanziale supremazia del nord Italia e della Lombardia sul resto d’Italia. In termini di fortuna, i biglietti vincenti con premi più alti sono finiti tre in Lombardia, uno a Livorno e uno a Cosenza: ma se invece andassimo a vedere tra i biglietti vincenti della Seconda Categoria - ovvero da 50mila euro ciascuno - scopriamo che una piccola rivincita se la prende la Capitale d’Italia e tutto il centro. Roma risulta infatti la provincia più vincente tra i premi di seconda fascia della Lotteria Italia: ben 10 biglietti su 50 totali hanno visto la Capitale come dominatrice assoluta, mentre Milano si è dovuta accontentare in questo settore di tre biglietti venduti. Chiaro, con il premio da un milione e mezzo di euro e con quello da 500mila euro, la città della Madonnina ha assolutamente stravinto il confronto, ma per Roma almeno un piccolo modo per sorridere resta con ben 500mila euro fatti guadagnare ai cittadini capitolini per la Lotteria Italia 2017.

LOTTERIA ITALIA 2017, ESTRAZIONE E BIGLIETTI VINCENTI: 25.000 EURO VINTI A PRATO - È già partita la caccia ai fortunati possessori dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2017. E sono soprattutto i giornali locali a cercare di andare a “spulciare”, in base al numero del tagliando e alla rivendita dov’è stato acquistato, chi potrebbe essere stato baciato dalla fortuna nel giorno dell’Epifania. Come riporta l’edizione locale de Il Tirreno, a Prato è stato vinto uno dei 150 premi di terza categoria, pari a 25.000 euro che di certo non sono una cifra da “buttare via”. Il biglietto sorteggiato è il numero R 065860. Meglio è andata a Livorno, dove è stato venduto un tagliando da un milione di euro. In Toscana c’è da dire che quest’anno in quasi 620.000 hanno provato a vincere qualcosa. E secondo i dati di Agipronews a Firenze sono stati più di 200.000 i tagliandi venduti. A Prato solo 24.000. E dopo tutto non è quindi andata male a chi è riuscito comunque a portarsi a casa quei 25.000 euro.

