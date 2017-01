Metro M2 chiusa/ Atm news, ripresa linea verde Cadorna-Porta Genova dopo tentato suicidio: no allarme bomba, soccorsi conclusi (oggi, ultime notizie)

METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: RIPRESA LINEA VERDE TRA CADORNA E PORTA GENOVA: SOCCORSI PER TENTATO OMICIDIO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Sta per riprendere la circolazione sulla Metro M2 verde tra Cadorna e Porta Genova a Milano, dopo la sospensione per circa un’ora del servizio solo nella tratta sopracitata. Riaperte le stazioni di Sant’Ambrogio e Sant’Agostino dopo l’allarme scattato per tentato suicidio sui binari della metropolitana verde, purtroppo non l’unico di questo inizio 2017. Nel frattempo che il traffico riprende con lentezza e verso entrambe le dirzion, restano in funzione le linee sostituite e i bus che seguono le stesse tratte della metro verde, come le linee 2, 14, 94, 61, 50, 58, disponibili in alternativa. Sono stati rilevati anche gli ultimi soccorsi tra Cadorna e Porta Genova del pronto intervento e anche gli ultimi rilievi della Polizia Scientifica, con la situazione che sembra essere tornata nella normalità. Come annuncia anche Atm sul suo servizio in tempo reale su Twitter, «riprende gradualmente la circolazione tra Cadorna-Pta Genova con rallentamenti (dopo sospensione per tentato suicidio)». Nessun allarme bomba ma purtroppo un tentato suicidio ha bloccato per un’ora e passa la tratta centrale della Metro M2 Verde.

METRO M2 CHIUSA, ATM NEWS: SOSPESA LINEA VERDE TRA CADORNA E PORTA GENOVA: NO ALLARME BOMBA (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Linea verde sospesa della Metro M2 per un allarme tra le stazioni di Cadorna e Porta Genova: chiuse le stazioni implicate nella tratta che comprende anche Sant’Ambrogio e Sant’Agostino in tutte e due i sensi di marcia. Il servizio in tempo reale Atm_informa mostra come le prime voci scattate sul possibile allarme bomba nelle stazioni sopracitate in realtà si tratta di un tentato suicidio. Sui social era circolata la possibile notizie di un ennesimo allarme bomba per le metro di Milano e invece il servizio online di Atm avvisa della presenza di un tentato suicidio tra le 4 stazioni chiuse, senza specificare in quale (come di norma accade in questi situano per evitare allarmismi inutili). Sono attive le linee in superficie che sostituiscono la metropolitana verde chiusa: dal tram 16 fino alle altre tratte degli autobus (circa 16) che collegano l’area tra Cadorna e Porta Genova in direzione sud Milano oppure in direzione Stazione Garibaldi a nord. Per tutte le notizie utili in tempo reale e per verificare quale tratta migliore sia indicata per il vostro viaggio, è utile consultare il sito di Atm o l’app scaricata appositamente con anche l’elenco di tutte le fermate. Intanto l’ultimo avviso di Atm sul tentato suicidio nella metro M2 indica «regolari le tratte Assago/Abbiategrasso-Pta Genova e Cadorna-Gessate/Cologno Nord. Sospesa Cadorna e Pta Genova (tentato suicidio)».

© Riproduzione Riservata.