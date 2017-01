Meningite/ News, Liguria: due casi sospetti, Asl “no contagio”. Bimba morta a Bari, escluso meningococco (ultime notizie oggi, 12 gennaio 2017)

MENINGITE, DUE CASI IN LIGURIA: ASL “NO PERICOLO CONTAGIO” (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Il sospetto caso di meningite scoppiato ieri a Bari dopo la morte di una piccola bimba di 4 anni è stato escluso nella stessa sera, dimostrando come purtroppo la psicosi da allarmismo non ha ancora abbandonato le cronache nostrane. I primi esami compiuti sulla bimba di 4 anni morta questa mattina nell'ospedale pediatrico GiovanniXXIII di Bari hanno escluso che piccola avesse contratto una meningite batterica. Lo ha riferito all'ANSA la responsabile dell'Osservatorio epidemiologico regionale, Cinzia Germinario. La bimba era infatti arrivata in ospedale già in condizioni critiche: ulteriori analisi verranno eseguite per individuare le cause della morte. Intanto però scoppiano altri due possibili casi in Liguria, nel Tigullio: due, infatti, sono i casi sospetti transitati oggi dal pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Se però nel primo caso, un uomo di 59 affetto da encefalite virale, escludendo così ogni possibile coinvolgimento nel caso di meningite C, pare invece confermato il secondo caso a La Spezia per un uomo di 43 anni, trasferito nel reparto di malattie infettive dell’ospedale spezzino. L’Asl è intervenuta per cercare di fermare l’allarme psicosi da meningite con un comunicato chiaro: «una forma non contagiosa, per cui non è necessario effettuare alcuna profilassi con antibiotici. Si tratta infatti di meningite da pneumococco. Piuttosto, allora, sono state comunque poste in atto le procedure previste per la sorveglianza, la notifica e la sicurezza, sia degli operatori che della popolazione».

MENINGITE, I CONSIGLI DELL’ESPERTO (OGGI, 12 GENNAIO 2017) - Mentre prosegue la situazione di monitoraggio sui casi di meningite in tutta Italia, da nord a Sud, il rischio di prendere ogni piccolo caso che potrebbe assomigliare al contagio da meningococco di tipo C o B è purtroppo ancora molto alto, come nella vicenda della povera bimba di 4 anni a Bari, deceduta ma non per meningite. Tra i tanti medici intervenuti in questi giorni, l’epidemiologo e medico emerito del Cotugno di Napoli, Giulio Tarro, ha sottolineato come la vaccinazione vada fatta in ogni caso, specie per il tipo C. Per il ceppo di tipo B invece, il farmaco non è consigliabile a chi ha meno di nove anni, per via delle risposte neurologiche. Il medico ha inoltre ribadito che si tratta di una vaccinazione "tranquilla" per i bambini, una delle fasce più a rischio in caso di meningite. In ogni caso entrano in vigore in primo piano le cosiddette regole del buon senso, ovvero spalancare spesso i balconi e le finestre, lavarsi le mani ed in caso di sospetti "avviare la profilassi antibiotica e tenere sotto sorveglianza gli altri studenti per una settimana". Maria Triassi (docente di Sanità Pubblica all’Università di Napoli) ha aggiunto inoltre, in un'intervista al Mattino, che presto in Campania il vaccino anti meningite verrà introdotto nel calendario, previsto in forma gratuita per le categorie a rischio

© Riproduzione Riservata.