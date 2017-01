NUTELLA CANCEROGENA/ La Ferrero risponde alle accuse di uso di olio di palma

Ancora l'olio di palma al centro delle accuse questa volta all'arcinota e amatissima Nutella, che rischia di essere ritirata dal mercato americano perché considerata cancerogena. Tutto è cominciato lo scorso maggio quando l'autorità europea per il cibo ha avvisato dei pericoli contenuti nei prodotti che usano olio di palma definendolo cancerogeno. Anche catene di supermercati italiani come la Coop ne hanno bloccato la vendita. La Ferrero che produce da decenni la nota cioccolata spalmabile cerca ora di rispondere alle accuse con una campagna che vuole assicurare i clienti. La decisione di continuare a usare l'olio di palma, dice l'azienda, è per ragioni di qualità non per risparmiare. Fare la Nutella senza olio di palma darebbe vita a un prodotto di qualità inferiore, sarebbe un passo indietro ha detto il dirigente Vincenzo Tapella alla Reuters. Usare altri oli come quello di mais aumenterebbe il costo del prodotto ribatte la Reuters.

