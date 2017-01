SPARA IN TESTA A MOGLIE E COMPAGNO, SPARATORIA CENTRO DIREZIONALE NAPOLI: FU CONDANNATO A 20 ANNI DI CARCERE (VIDEO, OGGI 12 GENNAIO 2017) - Sono emersi nuovi particolari in merito al passato di Giuseppe Antonucci, il 54enne che ha sparato alla testa la moglie Rosaria Montaniello e il nuovo compagno di lei, Antonio Fevola, nei pressi del Centro Direzionale di Napoli. L'uomo aveva assassinato la prima moglie nel 1991: stando a quanto appreso da Il Tirreno, avrebbe accoltellato e ucciso Loredana Esposito quasi 26 anni fa (e non 15 come riferito in precedenza). Per quell'omicidio Giuseppe Antonucci venne condannato a venti anni di carcere il 2 febbraio 1993. In quell'occasione, al culmine della lite, ferì anche il cognato e la suocera. Dalla prima moglie ha avuto una figlia, che oggi ha più di 30 anni. Con la donna a cui ha sparato oggi ha avuto altre due figlie, che hanno 10 e 12 anni. L'uomo fu condannato a venti anni di reclusione: nel 2003 era stato scarcerato dopo aver scontato la pena tra il carcere e l'ospedale psichiatrico giudiziario. La Corte di Assise escluse la premeditazione, ma riconobbe a Giuseppe Antonucci l'attenuante della seminfermità mentale. Nel frattempo emerge che che Rosaria Montaniello e Antonio Fevola non siano comunque in pericolo di vita. Clicca qui per il video dei soccorsi ai feriti.

SPARA IN TESTA A MOGLIE E COMPAGNO, SPARATORIA CENTRO DIREZIONALE NAPOLI: AVEVA GIÀ UCCISO LA PRIMA CONSORTE (VIDEO, OGGI 12 GENNAIO 2017) - Un uomo ha sparato in testa alla moglie, dalla quale si stava separando, e poi ha colpito il nuovo compagno di lei nei pressi del Centro Direzionale di Napoli. Dramma a pochi passi del Tribunale del capoluogo campano: la prima ambulanza del 118 ha soccorso la donna e l'ha trasportata al Loreto Mare, mentre la seconda ha prelevato l'uomo, che era stato ferito all'emitorace. E proprio quest'ultimo verserebbe, secondo Il Mattino, in condizioni più gravi. La polizia, invece, ha fermato il responsabile: Giuseppe Antonucci, 54enne di Casalnuovo. L'uomo, che ha esploso cinque colpi che hanno ferito la moglie alla testa e il nuovo partner di lei all'addome, sarebbe stato contattato al telefono da un poliziotto che lo ha convinto a costituirsi. L'aspetto ancor più incredibile di tutta questa vicenda è che Giuseppe Antonucci aveva già ucciso: l'uomo circa 15 anni fa, stando a quanto appreso e riportato dal Corriere della Sera, aveva assassinato la prima moglie. Nel frattempo sono emersi alcuni particolari relativi alla ricostruzione dell'agguato: l'uomo avrebbe inseguito la coppia per un centinaio di metri sparando. Teatro della sparatoria l'esterno della stazione della Circumvesuviana in un orario in cui la zona è particolarmente popolata.

© Riproduzione Riservata.