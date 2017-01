Terremoto Oggi / Ultime scosse Marche: Macerata, sisma M 3.2 a Castelsantangelo sul Nera (dati INGV in diretta, 12 gennaio 2017, ora 2:10)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI M 3.2 IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 12 GENNAIO 2017) - Resta alta l'attenzione nel Centro Italia dal punto di vista sismico, del resto anche la giornata di oggi si è aperta con una scossa di terremoto dopo una serata relativamente tranquilla. La Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha localizzato un sisma di magnitudo M 3.2 con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.92, longitudine 13.17 e ipocentro che si attesta sugli 8 chilometri. La zona interessata è quella delle Marche e in particolare della provincia di Macerata: Castelsantangelo sul Nera (MC), Ussita (MC), Visso (MC), Bolognola (MC), Preci (PG), Acquacanina (MC), Montemonaco (AP), Fiastra (MC), Montefortino (FM), Fiordimonte (MC), Norcia (PG), Montegallo (AP), Monte Cavallo (MC), Amandola (FM), Pieve Torina (MC), Sarnano (MC), Pievebovigliana (MC), Arquata del Tronto (AP) e Sellano (PG) sono i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto.

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA: SCOSSA DI M 2.0 IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 12 GENNAIO 2017) - L'ultima scossa di terremoto registrata dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nella giornata di ieri è stata quella di magnitudo M 2.0 avvenuta alle 20:25. Il sisma è stato localizzato nella provincia di Perugia e più precisamente con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.91, longitudine 12.97 e ipocentro attestato attorno ai 13 chilometri circa. Sellano (PG), Preci (PG), Monte Cavallo (MC) e Visso (MC) sono i Comuni entro i 10 chilometri dall'epicentro del terremoto, mentre tra quelli tra i 10 e 20 chilometri ci sono Cerreto di Spoleto (PG), Ussita (MC), Castelsantangelo sul Nera (MC), Pieve Torina (MC), Norcia (PG), Fiordimonte (MC), Serravalle di Chienti (MC), Vallo di Nera (PG), Trevi (PG), Campello sul Clitunno (PG), Pievebovigliana (MC) e Muccia (MC). In precedenza, cioè alle 17:56, è stato registrato invece un terremoto di magnitudo M 2.1 nella provincia di L'Aquila.

