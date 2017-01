ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: Referendum su articolo 18 inammissibile, Gentiloni, operazione di angioplastica (giovedì 12 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): DICHIARATO INAMMISSIBILE IL REFERENDUM SULL'ART.18 - La Corte Costituzionale ha respinto la richiesta di consultazione referendaria legata all'abolizione dell'articolo 18, introdotta sulle nuove regole sul lavoro, conosciute come "Jobs Act". Sempre nella stessa udienza, ritenuti invece ammissibili le richieste fatte per indire un referendum sui sistemi di pagamento alternativi, i voucher, e sulla responsabilità solidale in tema di appalti. Soddisfazione, anche se parziale, è stata espressa da Susanna Camusso, leader della Cgil, organizzazione sindacale che si era fatta promotrice dei referendum. La Camusso ha infatti sottolineato come la decisione del "tutto politica" della Suprema Corte, è stata quella di non considerare le oltre 3 milioni di firme raccolte per ripristinare le regole legate al licenziamento. Le consultazioni referendarie per i quesiti ammessi saranno probabilmente effettuate in primavera, è invece intenzione della Cgil di rivolgersi alla corte di giustizia europea per il referendum respinto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): PICCOLO INTERVENTO PER PAOLO GENTILONI - È stato sottoposto a un piccolo intervento cardiaco, il premier Paolo Gentiloni, che si era sentito male ieri al suo ritorno da Parigi. Gentiloni una volta atterrato a Roma è stato trasportato immediatamente al policlinico Gemelli, qui una coronografica ha convinto i sanitari ad effettuare un intervento di angioplastica ad un vaso periferico del cuore. Il presidente Mattarella informato direttamente dal Presidente del Consiglio ha monitorato attentamente la situazione, e ha espresso il suo piacere quando il primario di cardiologia ha comunicato che l’intervento era ottimamente riuscito. Il premier che per il momento è ricoverato nell’unità di terapia intensiva del nosocomio capitolino, rimarrà in osservazione per qualche giorno, potrebbe rientrare al lavoro già lunedì prossimo.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): DONALD TRUMP RICONOSCE L'INTERVENTO RUSSO - Una parziale ammissione quella che Donald Trump ha fatto durante una conferenza stampa, da presidente eletto. Il magnate americano che ha incontrato i giornalisti all’interno della "Trump Tower " ha infatti riconosciuto l’esistenza in alcuni casi di interferenza di hacker russi, in situazioni legate al voto per le presidenziali, ma ha definito quest’ultime del "tutto ininfluenti per il risultato finale", che lo ha decretato presidente americano. Sempre durante la stessa conferenza stampa confermata la volontà di erigere un muro di protezione della frontiera americana con il Messico, cosi come confermata la volontà di cercare di abrogare la nuova legge sanitaria varata da Obama e conosciuta come "Obamacare". In quest’ultimo caso il futuro presidente ha affermato, che l’intero sistema previdenziale e sanitario sarà riformato in maniera abbastanza corposa.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): RISOLTO IL GIALLO DI PONTELANGORINO - Immediata risoluzione del giallo di Pontelangorino, paese di poco più di 1.000 abitanti in provincia di Ferrara, che ieri ha vissuto il dramma di un duplice omicidio. Gli investigatori hanno fermato il figlio della coppia assassinata brutalmente a colpi d’ascia, un giovane di 16 anni forse spinto dall’odio derivante dai continui rimproveri per i brutti voti a scuola. I carabinieri hanno fermato inoltre un amico del giovane, un 17enne della zona, quest’ultimo avrebbe agito aiutando l’assassino, con la promessa di ricevere 1.000 euro. Nella conferenza stampa degli investigatori è stato sottolineato come durante i primi interrogatori i due giovani non abbiano espresso nessun sentimento di pentimento per l’orrendo delitto.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): OPERATO IL PORTIERE DEL GENOA MATTIA PERIN - È ottimamente riuscito l’intervento per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro di Matteo Perin. L’operazione effettuata quest’oggi nella clinica romana Villa Stuart, è stata compiuta dal primario della struttura, il professor Mariani. Ed è stato lo stesso luminare che alla fine dell’intervento ha incontrato i giornalisti, per sottolineare come la ricostruzione è andata come da programma, lo stesso dottore nella conferenza stampa che ha seguito l'operazione, ha stimato i tempi del recupero del forte giocatore: all’incirca in novanta giorni. Perin che si era infortunato nell’ultimo turno di campionato, ha rassicurato i suoi tifosi con un lungo post sui suoi profili social, assicurando che farà tutto il possibile per accorciare ancora di più i tempi di recupero indicato dai sanitari.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): COPPA ITALIA, AVANTI FIORENTINA E JUVENTUS - Dopo la vittoria di ieri del Napoli sullo Spezia, il cartellone di coppa Italia accoglie la Fiorentina, che oggi grazie a un contestato rigore ha battuto il Chievo per 1 0. La gara non è stata una bella gara, con molti falli a centrocampo e con bel nove cartellini, di cui due rossi. A siglare il goal è stato Bernardeschi, bravo prima a trovare in aria il piede di un difensore avversario, e poi a trasformare con freddezza il penalty dagli undici metri. Soddisfazione è stata espressa dall’allenatore dei viola, Sousa, che ha sottolineato come la coppa nazionale sia determinante per il raggiungimento della maturità della sua squadra. La giornata continuerà con Juventus – Atalanta, mentre domani scenderanno in campo Milan e Torino. La prossima settimana tutte le altre, tra di esse spicca il match tra Roma e Sampdoria. Si giocava di sera invece Juventus-Atalanta, gara che dopo un primo tempo importante dei bianconeri sembrava già chiusa. I ragazzi di Massimiliano Allegri erano passati in vantaggio con un magnifico sinistro di Paulo Dybala e avevano poi raddoppiatto con Mario Mandzukic abile anche a colpire un palo. Nella ripresa la partita sembrava addormentata fino al gol al minuto 72 di Konko che la riapriva. Subito dopo il match veniva chiuso nuovamente dal rigore realizzato da Miralem Pjanic. Ultimi minuti incandescenti a causa del gol segnato da Latte Lath che però alla fine servirà solo per le statistiche.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): MARADONA CONTRO ICARDI - Continua la guerra Maradona-Icardi, con l’ex numero dieci napoletano che continua ad attaccare il capitano dell’Inter. In un intervista il mai dimenticato giocatore partenopeo, afferma che a posto di convocare il centravanti meneghino, sarebbe meglio convocare un …44enne. Diego non riesce a nascondere la sua antipatia per il suo connazionale, e continua l’affondo affermando che Icardi se lui fosse ancora commissario tecnico dell’Argentina, rappresenterebbe la settima scelta e non certo la quarta. Nessuna risposta da parte del marito di Wanda Nara che preferisce non commentare le pesante allusioni dell’ex campione napoletano. La "querelle" giunge dopo la polemica legata al fatto che Icardi aveva sposato una donna coniugata, "querelle" che in alcuni momenti è stata oggetto di dibattito legale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): RECORD SULLE DUE RUOTE - La statunitense Denise Mueller ha battuto il record di velocità femminile a bordo di una due ruote. L’atleta americana infatti sul lago salato di Bonneville in Utah, ha toccato la velocità record di 147.75 miglia all’ora, una velocità che in chilometri corrisponde a circa 238 chilometri l’ora. Il record che è il terzo in termini assoluti, e il primo nella categoria femminile, ed è stato compito sfruttando la scia di una Land Rover adeguatamente modificata, e utilizzando una bicicletta che montava due corone da ben 60 denti, che permettevano di tenere la velocità con sole 102 pedalate al minuto. Soddisfazione è stata espressa dall’atleta, che nella conferenza stampa alla fine dell’impresa ha confermato al sua intenzione di provare a raggiungere il record "assoluto", che è di 166 miglia l’ora.

La statunitense Denise Mueller ha battuto il record di velocità femminile a bordo di una due ruote. L’atleta americana infatti sul lago salato di Bonneville in Utah, ha toccato la velocità record di 147.75 miglia all’ora, una velocità che in chilometri corrisponde a circa 238 chilometri l’ora. Il record che è il terzo in termini assoluti, e il primo nella categoria femminile, ed è stato compito sfruttando la scia di una Land Rover adeguatamente modificata, e utilizzando una bicicletta che montava due corone da ben 60 denti, che permettevano di tenere la velocità con sole 102 pedalate al minuto. Soddisfazione è stata espressa dall’atleta, che nella conferenza stampa alla fine dell’impresa ha confermato al sua intenzione di provare a raggiungere il record "assoluto", che è di 166 miglia l’ora.

© Riproduzione Riservata.