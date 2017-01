16enne uccide i genitori/ Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni: il ritrovamento dei corpi inscenato per una difficoltà (oggi 13 gennaio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI: IL RITROVAMENTO DEI CORPI INSCENATO A CAUSA DI UNA DIFFICOLTA' (13 GENNAIO 2017) - Un dramma senza fine quello che stanno vivendo in queste ore gli abitanti di Pontelangorino, in provincia di Ferrarese. E' qui che un sedicenne ha ucciso i due genitori, Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, con la complicità di un amico. La coppia possedeva un ristorante in paese ed erano originari di Torino, città in cui vive il primogenito di 25 anni. Gli inquirenti, così come gli italiani, sono alla ricerca del movente che ha spinto il giovane a diventare mandante del duplice assassinio, mentre l'avvocato difensore del 16enne Riccardo ha sottolineato che i brutti voti del ragazzo non sono da collegare alla tragedia. La miccia che ha acceso quell'odio, sopito da tanto tempo, sarebbe stata una telefonata di Salvatore Vincelli al Preside dell'Istituto frequentato dal figlio, per chiedere informazioni sull'andamento scolastico del ragazzo. Il vicepreside dell'ITI di Codigoro ha infatti confermato che Vincelli avrebbe dovuto telefonargli l'indomani per fissare un appuntamento e discutere di persona, "Ma evidentemente era già successo tutto", rivela a Il Fatto Quotidiano. I due indagati dovranno rispondere inoltre questa mattina, 13 gennaio 2017, alle domande degli Agghiacciante il modus operandi con cui è stato compiuto il delitto, a partire dall'arma usata, un'accetta. inquirenti. Secondo le prime indiscrezioni, il complice del 16enne sarebbe stato l'esecutore materiale, mentre il giovane mandante si trovava nascosto in una stanza attigua alla scena del crimine. L'amico sarebbe entrato infatti nella stanza tramite una porta finestra, lasciata appositamente aperta da Riccardo poco prima. Il ritrovamento dei due corpi sarebbe stato inscenato inoltre solo perché i due ragazzi non sarebbero riusciti a trasportarli all'esterno. Una triste vicenda che si è consumata in pochi minuti, mentre la coppia stava dormendo nella propria camera da letto e che richiama alla memoria altrettanti delitti macabri perpetrati ai genitori per mano dei figli, spesso giovanissimi. L'omicidio di Vincitelli e della moglie Nunzia Di Gianni, di 45 anni, è collegato a doppia mandata al delitto perpetrato da Piero Maso, mosso sempre da motivi d'odio. E senza dimenticare Erika e Omar, i due ragazzi tristemente noti per il delitto di Novi Ligure che sconvolse il popolo italiano ormai 16 anni fa.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: IL PADRE DEL COMPLICE, “PERCHÉ L’HAI FATTO?” (12 GENNAIO 2017) - È disperato il padre del ragazzo 17enne, complice del ragazzo che ha ucciso senza pietà con un’ascia i genitori Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni (la madre e il patrigno): il programma Pomeriggio 5 ha raggiunto nella casa di Pontelagorino proprio il padre del ragazzo complice del delitto che con fatica è riuscito a rispondere alle domande dei cronisti. “Non so perché lo ha fatto…è un ragazzo normale ma qualcosa deve essere successo, non è mai strato aggressivo ma nell’ultimo periodo è cambiato. A lui ho chiesto “perché? Perché lo hai fatto?”, una vita normale e tranquilla come tanti altri ma non ci credo che siano solo i soldi che lo hanno convinto”. Gli starà vicino perché comunque rimane suo figlio ma la condizione di questa famiglia, oltre a quella distrutta dei signori Vincelli, è altrettanto drammatica.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: LA CHIAMATA A SCUOLA HA SCATENATO IL RAPTUS (12 GENNAIO 2017) - Un “raptus” programmato quello che il figlio 16 enne dei poveri signori Vincelli ha scatenato con l’aiuto dell’amico complice di 17 anni: questo ultimo atto si emerge dalle ricostruzioni degli inquirenti che hanno interrogato questo pomeriggio i due ragazzi separatamente. Come riporta TgCom 24, «una telefonata del padre Salvatore Vincelli, preoccupato del comportamento a scuola, sarebbe l'ultima goccia del montante risentimento verso i genitori, quella che avrebbe portato il ragazzo a chiedere aiuto per ucciderli, all'amico del cuore, con la promessa di mille euro». Questo è quanto ha confermato il vicepreside della scuola Iti di Codigoro (vedi qui sotto il focus specifico), spiegando come il patrigno avrebbe dovuto chiamare per fissare un colloquio con il Dirigente scolastico proprio la mattina dopo l’omicidio.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: PARLA L’AVVOCATO, “È PENTITO” (12 GENNAIO 2017) - “È pentito e sconvolto”, il ragazzo di 16 ani che ha ucciso i genitori a Pontelagorino, in quel di Ferrara: queste sono le parole dell’avvocato difensore del giovanissimo killer. La legge Gloria Bacca, nominata sua difensore d’ufficio, ha parlato alla stampa rivelando alcuni dettagli sulla confessione fatta dal suo assistito che ha confermato di aver architettato il piano assieme all’amico 17enne. l sedicenne fermato per l'omicidio di entrambi i genitori, la madre Nunzia Di Gianni e il patrigno Salvatore Vincelli. Nell'interrogatorio davanti ai Pm per i minorenni di Bologna, il giovane avrebbe confermato integralmente la confessione. "Non so come la pensano gli investigatori, ma per me è una persona che ha gran bisogno di una mano”, ma non solo: secondo il legale non sono certo i brutti voti ad aver scatenato l’orrendo omicidio. «Non è stato per un brutto voto, ma per un motivo molto più complesso; ci sono problemi adolescenziali non trattati con i dovuti modi, da parte di entrambi. Sia dai genitori, che da lui stesso e anche da parte della società».

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: LE PAROLE DEL VICEPRESIDE (12 GENNAIO 2017) - Quanto avvenuto nel ferrarese a scapito dei due coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni ha realmente dell'assurdo. I due sono morti per mano del figlio 16enne, reo confesso, aiutato da un amico più grande di lui di appena un anno. Ad oggi si cerca ancora il vero movente alla base del terribile gesto e che potrebbe annidarsi proprio nei dissidi con i genitori a causa dei suoi insuccessi scolastici. La trasmissione Chi l'ha visto nella fascia quotidiana ha oggi trasmesso l'intervista al vicepreside della scuola che frequentava il 16enne, il quale ha ammesso: "Il giovane era in difficoltà negli studi". L'insegnante ha smentito il violento litigio tra madre e figlio avvenuto in sua presenza, ma ha confermato di aver ricevuto Nunzia Di Gianni, su sua richiesta, per spiegarle l'andamento scolastico dello studente. Il vicepreside ha raccontato di aver parlato con entrambi e di aver analizzato la situazione; al termine del colloquio la madre appariva molto adirata per la situazione non idonea rispetto al percorso scolastico richiesto e fu molto dura con il figlio, al quale chiese una maggiore responsabilità. Di contro, il 16enne replicò asserendo di non essere molto sereno e che forse la scuola non faceva per lui. Il colloquio con il vicepreside avvenne 10 giorni prima di Natale.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: IL COMMENTO DI SALVINI (12 GENNAIO 2017) - Il 16enne e l'amico che hanno confessato di aver ucciso Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni si trovano nel centro di accoglienza del carcere minorile del Pratello di Bologna. I coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni sono stati uccisi a colpi di ascia nella notte tra lunedì e martedì nella loro casa di Pontelangorino di Codigoro, in provincia di Ferrara. Il duplice omicidio ha colpito molto l'opinione pubblica per il fatto che ha visto coinvolti due minori. Questo il commento pubblicato ieri sulla propria pagina Facebook da Matteo Salvini, leader della Lega Nord, e fissato in alto sul profilo del social network: "Un verme che a 16 anni uccide a colpi di ascia i genitori perché lo rimproveravano per i brutti voti a scuola deve rimanere in prigione per tutta la vita, lavorando in carcere per rendere utile la sua inutile vita. Qualcuno dirà "poverino, è minorenne": chi se ne frega!". Ma i commenti degli italiani la post di Salvini si dividono tra chi condivide queste parole e chi invece la pensa in maniera diversa: clicca qui per leggerli.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: L’AMICO COMPLICE, “LI ABBIAMO UCCISI NEL SONNO” (12 GENNAIO 2017) - Il 16enne che ha ucciso vicino a Ferrara i suoi genitori con un ascia ha avuto fin dall’inizio un complice, il suo miglior amico di un anno in più (17enne): la conferma è arrivata quasi subito con la confessione dei due ragazzi dopo una breve e goffa ricostruzione che parlava di una rapina di presunti criminali entrati nella casa. Dopo l delitto, i due ragazzi di Pontelagorino hanno cercato di spostare i cadaveri di Salvatore Vincelli e della moglie Nunzia Di Gianni in un fiume, ma non essendoci riusciti hanno raccontato la storia della rapina, crollata subito dopo. «Ho ucciso i signori Vincelli nel sonno. Avevamo pianificato tutto insieme, mi aveva promesso tanti soldi e ho accettato», sono le parole agghiaccianti di M., il ragazzo complice del 16enne killer con l’ascia. Ancora choccato il padre, che dopo quanto affermato in un primo momento alla stampa - qui sotto un estratto - ha voluto raccontare anche l’incontro in questura con il figli incriminato. «Mi ha detto papà perdonami: Adesso la nostra paura è che si uccida. Io nella vita ho sempre solo lavorato, ho tre figli e uno è disabile, il destino è già stato duro con noi… Quando ci siamo salutati, in caserma, gli ho detto: io ci sarò sempre, non ti abbandonerò mai», si legge sul Resto del Carlino.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: PARLA IL PADRE DELL’AMICO KILLER (12 GENNAIO 2017) - Ha parlato con i giornalisti il padre del 17enne che ha aiutato l’amico di 16 anni ad uccidere i genitori Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni: «Manuel è un buono, che ci crediate o no. Si è fatto lusingare dai soldi ed erano davvero tanti. I carabinieri li hanno trovati qui a casa, nascosti in un angolo. Un portafoglio gonfio di soldi». Sono le parole del padre dell’amico killer d Pontelagorino, distrutto d quanto fatto dal figlio a cui erano stati promessi mille euro dal migliore amico e per questo motivo, pare, si sia convinto a fare quell’efferato omicidio davvero incomprensibile a mente lucida. «Ti do quello che vuoi. Soldi quanti ne vuoi, se mi aiuti a fare questa cosa», gli avrebbe infatti detto l'amico promettendogli mille euro. Paese distrutto, famiglie distrutte e un movente che ancora non convince a pieno gli inquirenti ma che sembra ormai soffermarsi propri sul sentimento di rivalsa e di odio del 16enne rispetto alla madre, arrivata anche a schiaffeggiare a scuola e facendo scattare l’insana follia programmata.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: HA GIOCATO ALLA PLAYSTATION CON L'AMICO DOPO L'OMICIDIO? (12 GENNAIO 2017) - Emergono nuovi particolari sull'omicidio di Pontelagorino, in provincia di Ferrara: lo scorso martedì notte sono stati uccisi i coniugi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni e ieri il figlio 16enne e un amico hanno confessato il delitto. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino i due ragazzi, dopo l'omicidio avvenuto di notte, avrebbero cercato di fingere una rapina spostando i corpi di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni dal letto dove dormivano e dove sono stati uccisi alla cucina e al garage. Quindi il 16enne figlio della coppia e l'amico sono usciti dalla casa del delitto, hanno buttato l'arma del delitto, un'ascia fatto poi ritrovare da loro stessi agli inquirenti, e si sono diretti alla casa dell'amico. Qui avrebbero "giocato alla Play". Poi verso l'ora di pranzo il 16enne è tornato a casa e ha dato l'allarme chiamando il 118 e chiedendo aiuto per aver trovato i genitori morti. Anche l'amico si è poi presentato davanti alla casa di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni quando ormai erano già arrivati i carabinieri e avrebbe chiesto agli amici, riferendosi a ipotetici ladri: "Allora, li hanno presi?".

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: TESTE IN SACCHETTI PER "NON GUARDARLI IN FACCIA" (12 GENNAIO 2017) - Ancora sotto choc gli abitanti di Pontelagorino, dove sono stati brutalmente uccisi Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni dal figlio 16enne. Proprio il ragazzino, Riccardo, è stato il primo a dare l'allarme ritornando nella villetta di via Fronte Primo Tronco 100/A: ha avvertito prima una zia, poi i carabinieri e in entrambi i casi piangendo. La madre è stata trovata in cucina uccisa con sei colpi di scure, ma è morto per primo il padre, a cui ne erano stati inferti tre. Il corpo è stato poi trascinato in garage. Il 16enne non avrebbe agito da solo, ma con un amico a cui aveva promesso mille euro: i due avevano pensato di inscenare la scomparsa della coppia, ma non riuscendo a portare i due cadaveri fuori dalla villetta per sbarazzarsene hanno ripiegato sulla rapina. Nessun segno di effrazione, né un euro era stato portato via: per questo, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, gli investigatori non hanno creduto a questa versione e quindi hanno spostato il mirino sul figlio 16enne della coppia. Questa intuizione alla fine si è rivelata giusta, ma nessuno immaginava che dietro la carneficina ci fossero motivi banali come qualche litigio per la condotta scolastica del ragazzino.

SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI UCCISI DAL FIGLIO 16ENNE: TESTE IN SACCHETTI PER "NON GUARDARLI IN FACCIA" (12 GENNAIO 2017) - Sono a dir poco agghiaccianti i particolari che emergono in merito al duplice omicidio di Pontelagorino: il 16enne Riccardo Vincelli ha ucciso i genitori Salvatore e Nunzia Di Gianni con l'aiuto di un amico e ha avvolto le teste delle vittime in sacchetti di plastica. Ciò non solo per evitare di lasciare tracce di sangue durante gli spostamenti, ma anche perché non volevano guardare in faccia le due vittime. Lo hanno rivelato gli inquirenti, che hanno emesso i due provvedimenti cautelari. Ora i due ragazzi sono nel carcere minorile di Bologna. Il Prefetto di Ferrara, Michele Tortora, ha espresso gratitudine e stima per l'Arma dei Carabinieri e per chi si è prodigato per risolvere il caso e assicurare alla giustizia i responsabili del duplice omicidio, poi si è concentrato sull'inquietudine derivante dal contesto in cui è maturato il delitto: «Pone con forza la necessità di perseguire con determinazione e in modo mirato politiche attive in grado di prevenire l’insorgenza di gravi fenomeni di disagio giovanile» riporta La Nuova Ferrara.

