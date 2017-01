ALLERTA NEVE/ Previsioni meteo: nevicate sul nord Italia, tornano precipitazioni persistenti su tutto lo stivale (il tempo oggi 13 gennaio 2017)

ALLERTA METEO NEVE, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: NEVE SUL NORD ITALIA (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - La neve continuerà a colpire il nostro paese anche nella giornata di oggi venerdì 13 gennaio 2017. Si parte dalla mattina dove troveremo raffiche soprattutto nel nord del nostro paese. Si parte dalla Valle d'Aosta e poi si estende tutto sulla parte settentrionale di Lombardia, Trentino Alto Adige e anche Veneto. Troveremo neve anche sul versante adriatico dell'Emilia Romagna e sull'entroterra dell'Abruzzo. Le temperature minime saranno attorno ai meno sei gradi di Aosta nella mattina e arriveranno a toccare le massime di quindici gradi di Cagliari e Palermo nel pomeriggio. La neve continuerà a cadere anche nel pomeriggio su tutti i luoghi già elencati con temperature davvero molto rigide. Il gelo continuerà a farla da protagonista anche nei prossimi giorni e non dovrebbero diminuire le ondate di neve che continueranno a colpire l'Italia in maniera abbastanza regolare.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNANO PRECIPITAZIONI PERSISTENTI SU TUTTO LO STIVALE (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Se ieri si era rivisto il sole sul nostro paese le previsioni del tempo oggi, venerdì 13 gennaio 2017, ci tornano a parlare di temperature in calo e oltre alla nebve vedremo diverse precipitazioni sul paese. Si parte dalla mattina dove ci saranno diversi temporali sulla costa adriatica che colpiranno soprattutto Liguria e Campania. I temporali saranno però importanti anche in Umbria e Toscana dove vedremo l'entroterra colpito pesantemente dall'acqua. Questi dovrebbero fermarsi leggermente nel pomeriggio sulal Liguria per continuare nelle altre regioni. La pioggia cadrà abbastanza regolarmente anche sulla Sardegna e sulla Sicilia oltre che come visto in questi giorni su tutto l'Appennino che almeno potrà finalmente rinunciare alla neve con giovamento anche da parte delle temperature. Staremo a vedere poi cosa ci riserverà il weekend dove comunque non dovrebbero esserci in questo senso dei sensibili miglioramenti, ma dove il cielo dovrebbe continuare a portare gelo e compicazioni.

© Riproduzione Riservata.