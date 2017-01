AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente e coda sull'A26 durante la notte (ultime notizie in tempo reale, oggi 13 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 GENNAIO 2017). INCIDENTE E CODA SULL'A26 DURANTE LA NOTTE - Il sito istituzionale di autostrade italiane ci ha sottolineato di un brutto incidente nel tardo pomeriggio sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce al km 170.6 direzione Gravellona toce. Questo ha generato code importanti anche durante la notte tra il Lago Maggiore e Meina. Vedremo se questo porterà a delle complicazioni durante la giornata di oggi considerando anche che le previsioni per quel tratto parlano di temporali intensi e di difficoltà proprio a cavallo dell'autostrada. Sarà importante anche l'intervento degli addetti della strada che proveranno sempre ad essere precisi e attenti su una situazione in continuo divenire. La sensazione però è che quest'oggi non ci dovrebbero essere dei problemi a riguardo. Di sicuro però l'incidente di ieri ha fatto preoccupare molto anche per come è avvenuto, la situazione però è poi tornata sotto controllo già durante la tarda notte.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 13 GENNAIO 2017). CONTINUANO I PROBLEMI LEGATI AL TEMPO - La situazione legata alle autostrade italiane in questo periodo va di pari passo con quelle che sono le previsioni del tempo. Questo perchè ci troviamo di fronte a un periodo fatto di gelo, neve e strade ghiacciate. Sarà comunque anche durante la giornata di oggi, venerdì 13 gennaio 2017, necessario rispettare le regole sull'obbligo di catene a bordo o equipaggiate in diverse strade del nostro paese. Durante la notte poi sono diversi i tratti che sono stati chiusi a causa del gelo e di un manto stradale quindi fin troppo scivoloso. Si parte dall'A9 Lainate-Svizzera al km 33.8 in entrambe le direzioni tra Saronno e Como centro, sull'A52 Tangenziale nord Milano tra CC Mi Serrravalle / A52 e Allacciamento A52/R37 oltre che sulla diramazione A8-A26 Gallarate-Gattico al km 17.9 in entrambe le direzioni tra il bivio diramazione A8-A26/A8 Milano-Varese e Castelletto Ticino. Staremo a vedere come andranno le cose oggi visto che comunque il tempo non intede dare segni di miglioramento.

