CANONE RAI 2017: ULTIME NOTIZIE, DATE E SCADENZE PER L'ESENZIONE. CHI RISCHIA DI DOVER PAGARE COMUNQUE LA PRIMA RATA (OGGI, 13 GENNAIO) - Buone notizie per gli italiani, che vedono scendere l'importo del Canone Rai 2017 da 100 a 90 euro: questa novità è stata introdotta con la manovra finanziaria di fine 2016 ed è giustificata dall'efficacia dimostrata dalla nuova modalità di raccolta dell'imposta. Da quando, infatti, il Canone Rai è entrato in bolletta è aumentata la platea dei contribuenti che la pagano, quindi grazie alle maggiori entrate è stato possibile ridurre l'importo. Già l'anno scorso era stato abbassato l'importo del Canone Rai, passato dai 113,50 euro del 2015 ai 100 euro del 2016. I maggiori introiti saranno destinati all'aumento fino a ottomila euro della soglia reddituale prevista per l'esenzione del pagamento del canone per i soggetti di età pari o superiore ai 75 anni, al finanziamento fino a massimo 100 milioni di euro del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

CANONE RAI 2017: ULTIME NOTIZIE, DATE E SCADENZE PER L'ESENZIONE. CHI RISCHIA DI DOVER PAGARE COMUNQUE LA PRIMA RATA (OGGI, 13 GENNAIO) - Il Canone Rai 2017 sarà addebitato nella bolletta dell'energia elettrica, esattamente come accaduto l'anno scorso, ma l'importo è stato ridotto con la Legge di Stabilità: si passa da 100 a 90 euro. Cosa bisogna fare però se non si è in possesso dell'apparecchio televisivo? C'è una procedura da seguire per evitare in tal caso il pagamento del Canone Rai 2017: bisogna presentare la dichiarazione di non detenzione. Il termine ultimo per la domanda è il 31 gennaio 2017, ma chi non l'ha presentata entro il 20 dicembre scorso dovrà pagare la prima rata del canone nella bolletta di gennaio, poi - se ricorrono i requisiti per l'esenzione e se la domanda viene presentata nei tempi - si potrà procedere con la richiesta di rimborso. La prima rata del Canone Rai 2017 sarà, infatti, addebitata con la bolletta di gennaio e dovrebbe ammontare a circa 10 euro. L'importo preciso, però, dipende dal tipo di contratto con il fornitore di energia elettrica, quindi se è prevista fatturazione mensile o bimestrale.

