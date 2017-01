Fca News / Nuovo dieselgate? Marchionne, “coscienza pulita”: luna di miele con Trump già finita? (Ultime notizie oggi, 13 gennaio 2017)

FCA NEWS, NUOVO DIESELGATE? ACCUSE USA SULLE EMISSIONI: MARCHIONNE, “SOPRAVVIVEREMO ANCHE SE MULTATI” (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - “La nostra coscienza è pulita”: così Sergio Marchionne sul caso Fca dopo che ieri sera l’Epa Usa ha accusato l’azienda italo-americana di aver violato le emissioni su alcuni veicoli diesel con il metodo già visto del software truccato come con Volkswagen. Un nuovo dieselgate all’orizzonte? L’ad di Fca-Fiat smentisce nella maniera più assoluta, irritato sulla modalità con cui l’agenzia ambientale americana ha attaccato il gruppo italiano dopo un anno di collaborazioni proprio sui fatti legati al dieselgate di VW. «Fca sopravviverà anche se le dovesse essere comminata una multa di 4,6 miliardi di dollari, per quanto conosco questa società, posso dire che nessuno è così stupido da cercare di montare un software illegale. Non c'è nulla in comune fra il caso Volkswagen e quello Fca», sono le parole a caldo di Marchionne quando però già in tutto il mondo è rimbalzato la notizia del possibile dieselgate sul gruppo Fiat Chrysler e che ha fatto crollare ieri il titolo Fca su tutte le piazze europee e mondiali. Solo qualche giorno fa il gruppo italo-americano sembrava avviato verso una luna di miele con la nuova presidenza in via di insediamento il 20 gennaio: dopo aver annunciato investimenti e la creazione di migliaia di posti di lavoro negli States, Fca si era guadagnata il ringraziamento pubblico di Trump che ha recentemente sferzato tutte le cause automobilistiche intimandole a non delocalizzare la produzione in Paesi dalla manodopera più conveniente. Che la luna di miele con il presidente Trump sia già finita?

FCA NEWS, NUOVO DIESELGATE? ACCUSE USA SULLE EMISSIONI: ECCO COSA È SUCCESSO (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Fca ancora non è indagata ma solo “accusata” da Epa (l’agenzia ambientale Usa) di avere truffato sulle emissioni diesel in maniera alquanto simile a Volkswagen, che tra l’altro da qualche giorno ha patteggiato con l’Autorità Usa una multa da 4 miliardi per il suo scandalo. Secondo l’accusa di Epa, Fca avrebbe usato un software per consentire emissioni superiori ai limiti su 104mila veicoli, Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram, ma come? «Ha schivato le regole ed è stata scoperta. Non comunicare l'esistenza di un software che influisce sulle emissioni di un'auto è una seria violazione delle legge. Tutte le case automobilistiche devono giocare secondo le stesse regole. L'Epa e le autorità della California si sono impegnate a rafforzare i test con il caso Volkswagen, e questo è il risultato della collaborazione». La risposta di Fca Us non si è lasciata attende ed è arrivata con una lunga nota pubblicata poche ore dopo le accuse di Epa; «I motori diesel di Fca Us - si legge nella nota - sono equipaggiati con hardware di controllo delle emissioni all'avanguardia, ivi incluso la tecnologia Selective catalytic reduction (Scr). Ogni costruttore automobilistico deve utilizzare varie strategie per controllare le emissioni al fine di realizzare un equilibrio tra le prescrizioni di Epa relative al controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e le prescrizioni relative alla durata, prestazioni, sicurezza e contenimento dei consumi. Fca Us ritiene che i propri sistemi di controllo delle emissioni rispettino le normative applicabili».

