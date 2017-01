GESSICA NOTARO/ News, ex finalista Miss Italia sfregiata con l'acido: prognosi riservata, colpiti occhi, collo e guance (oggi 13 gennaio 2017)

GESSICA NOTARO, EX FINALISTA MISS ITALIA SFREGIATA CON L'ACIDO: PROGNOSI RISERVATA, COLPITI OCCHI, COLLO, FRONTE E GUANCE (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Non regge secondo gli inquirenti l'alibi fornito da Jorge Edson Tavares, il 29enne accusato di aver sfregiato con l'acido l'ex fidanzata Gessica Notaro. La 28enne di Rimini è un volto noto al pubblico, grazie alla vittoria del titolo di Miss Romagna e la partecipazione a Miss Italia. L'accusato è originario di Capo Verde e durante il secondo interrogatorio degli inquirenti avrebbe confermato che nelle ore dell'aggressione si trovava in compagnia di una donna di Cattolica. Quest'ultima è stata ascoltata successivamente e la sua dichiarazione presenterebbe alcune falle importanti, soprattutto riguardo agli orari che avrebbe trascorso in compagnia di Jorge Edson Tavares. Continua a rimanere quindi in stato di fermo, accusato di lesioni gravi ed in attesa della convalida del proprio arresto. Il presunto aggressore era già entrato in contatto con le forze dell'ordine l'estate scorsa, a causa della accuse di stalkin presentate da Gessica Notaro. Secondo la ricostruzione, sottolinea il Corriere della Sera, la ragazza sarebbe stata aggredita sotto casa, subito dopo essere uscita dall'auto. L'aggressore l'avrebbe chiamata per nome e le avrebbe gettato subito l'acido sul volto, dandosi poi alla fuga. La prognosi verrà sciolta nei prossimi giorni dall'ospedale di Cesena in cui la giovane è stata ricoverata a causa delle ferite "gravi e profonde". Solo allora si capirà se Gessica avrà bisogno di affrontare la chirurgia plastica per ricostruire la pelle compromessa dall'acido. Il liquido corrosivo l'ha raggiunta infatti su occhi, guancce, fronte e collo. Una tragica vicenda che richiama alla memoria quanto è accaduto all'avvocato Lucia Annibali, sfregiata dall'ex fidanzato Luca Varani. Non avrebbe accettato di essere stato lasciato quindi, Jorge Edson Tavares, con cui la vittima aveva avuto una relazione durata due anni, in cui erano continui gli episodi di violenza legata alla sua forte gelosia. Subito dopo la rottura, avvenuta nell'agosto scorso, l'uomo avrebbe iniziato a molestare Gessica Notaro con numerose telefonate e appostamenti, controllandola anche sul posto di lavoro.

© Riproduzione Riservata.