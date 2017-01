GIANNA DEL GAUDIO / News, Antonio Tizzani: scena del crimine inquinata durante i primi interventi? (Oggi, 13 gennaio 2017)

GIANNA DEL GAUDIO NEWS, ANTONIO TIZZANI: RIVELAZIONE ESCLUSIVA SULLA SCENA DEL CRIMINE, INQUINATE LE PROVE? (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Emergono importanti novità nel caso di Gianna Del Gaudio, l'ex professoressa di Seriate sgozzata nella sua abitazione la notte tra il 26 ed il 27 agosto scorso. Il giallo sembra essere giunto ad una prima seria battuta di arresto, in attesa di alcuni importanti riscontri che chiarirebbero meglio anche la posizione dell'unico indagato a piede libero, il marito della vittima, Antonio Tizzani. In merito al giallo di Seriate, nel corso della puntata di ieri la trasmissione di Rai 1, La vita in diretta, ha reso note in esclusiva alcune rivelazioni importantissime: stando ad un servizio realizzato dall'inviato Max Franceschelli, la scena del crimine sarebbe stata inquinata durante i primi interventi. Il giornalista sarebbe venuto a conoscenza di un'altra scottante verità su quanto avvenuto nei minuti immediatamente successivi all'uccisione di Gianna Del Gaudio, sgozzata con un solo fendente. Secondo le rivelazioni esclusive fornite dalla trasmissione di Rai1, Antonio Tizzani, dopo essersi accorto del corpo della moglie riverso sul pavimento avrebbe subito chiamato il 118 e successivamente qualcuno avrebbe involontariamente inquinato le prove. Proprio i sanitari del 118 sarebbero giunti sul luogo del delitto poco prima dei carabinieri e nel tentativo di rianimare Gianna Del Gaudio avrebbero spostato il corpo trasportandolo in soggiorno, probabilmente con l'intenzione di posizionarlo su un tavolo. Al loro arrivo, i Carabinieri, rendendosi conto di quanto accaduto, avrebbero chiesto agli uomini già presenti di rimettere il corpo ormai senza vita dell'ex professoressa in pensione nel posto in cui era stato trovato, provocando così un ulteriore quanto inaudito inquinamento delle prove sulla scena del crimine. Se questa versione dovesse trovare riscontro per mezzo di un verbale delle Forze dell'Ordine, o se i sanitari del 118 dovessero ammettere di aver compiuto questa gravissima azione in sede di omicidio, potrebbe esserci un effettivo sgravio della posizione dell'uomo che risulta al momento il solo sospettato nonché iscritto nel registro degli indagati, ovvero il marito della vittima Antonio Tizzani, da sempre ritenutosi estraneo ed innocente. Contro l’ex ferroviere, ad oggi sarebbero stati raccolti solo indizi ma nessuna prova certa, anche alla luce dei ritardi con i quali starebbero giungendo, poco alla volta, i risultati della scientifica sull’arma del delitto – un cutter dalla grossa lama – e sulla busta che lo conteneva e nella quale sarebbe stato trovato anche un paio di guanti in lattice bianchi.

