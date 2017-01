INCIDENTE STRADALE/ Ardea, investito sul lungomare: morto pescatore 57enne (Ultime notizie oggi, 13 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE ARDEA: PESCATORE 57ENNE MORTO INVESTITO SUL LUNGOMARE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Incidente stradale mortale ieri sera ad Ardea. Secondo quanto riportato da RomaToday, un pescatore 57enne, Crescenzo Iacono, è morto dopo essere stato investito sul lungomare. Ad investirlo, poco dopo le 20, è stato un furgone sul lungomare degli Ardeatini. L'incidente stradale è avvenuto quando l'uomo stava attraversando la strada: è stato centrato in pieno da un Fiat Scudo, guidato da un 45enne di origini macedone. Il pescatore è morto sul colpo. Il conducente del furgone si è fermato a prestare i primi soccorsi insieme ai familiari di Crescenzo Iacono. Sul luogo dell'incidente stradale sono arrivati i medici del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Anzio per i rilievi. Il 45enne alla guida del furgone è risultato negativo ai test di alcol e droga: è stato denunciato per il reato di "omicidio stradale" mentre il Fiat Scudo è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri. I militari sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di questo incidente stradale.

