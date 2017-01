Meningite / News, Novara: ricoverato bimbo di 10 anni a Torino, avviata profilasi per compagni di scuola (ultime notizie oggi, 13 gennaio 2017)

MENINGITE IN PIEMONTE: RICOVERATO BIMBO DI 10 ANNI, AVVIATA PROFILASSI A NOVARA (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Resta difficile comprender quanti dei tanti casi di meningite siano realmente tali o se spesso si rimanga preda dell’ansia o psicosi da contagio: sta di fatto che dal Ministero della Salute e dalli asp regionali coinvolte nelle ricerche e distribuzioni dei vaccini arriva sempre un coro unanime, “non siamo in emergenza, i dati dei casi di meningiti sono in linea con quelli degli anni scorsi”. Intanto però in Piemonte pare essere scoppiato un nuovo caso di infezione da meningicocco: nella serata di ieri un bambino di 10 anni originario di Novara è stato ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino perché colpito da meningite, anche se ancora non si è in possesso dei dettagli sul ceppo specifico del virus. Il bimbo era arrivato all'ospedale di Borgomanero con febbre alta e, dopo la diagnosi della meningite, è stato trasferito a Torino; intanto, come riporta il responsabile della struttura di igiene pubblica dell’Asl di Novara Aniello Esposito, «Abbiamo già effettuato la profilassi su tutte le persone venute in stretto contatto con il bimbo, ovvero famigliari e compagni di classe. Domani (oggi, ndr.) sarò a Maggiora dove, su invito del sindaco, spiegherò alla popolazione che non c'è alcun allarme, che ogni anno ci sono casi di meningite e che non c'è stata nessuna recrudescenza». Resta da capire tempi e modi degli ulteriori esami, oltre ovviamente alle condizioni di salute del piccolo di dieci anni, con la speranza che il virus posa essere attaccato e sconfitto immediatamente.

MENINGITE, L’ALLARME DEL MINISTERO: “IL PROBLEMA È LA COPERTURA VACCINALE” (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Sul fronte della lotta alla meningite, detto che non si tratta di emergenza nazionale visto che i dati sono perfettamente nella norma degli scorsi anni, è intervenuto in questi giorni il direttore generale della Prevenzione saniate del Ministero della Salute. Lo ha fatto all’agenzia Sir riportando l’unico vero allarme presente in questi mesi sul fronte meningite: «La meningite nel nostro Paese c’è sempre stata, i dati sono stabili. Non esiste alcuna evidenza di emergenza di sanità pubblica a livello nazionale tuttavia c’è una particolare circolazione del meningococco C in Toscana. Il vero problema è la copertura vaccinale dei soggetti a rischio: uno degli obiettivi del nuovo piano di prevenzione fino al 2019 entra in vigore con i nuovi Livelli essenziali di assistenza e consentirà alle Regioni di unificare i diversi calendari regionali e migliorare le coperture rendendo gratuita in tutta Italia la vaccinazione contro la meningite».

