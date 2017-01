NINTENDO SWITCH / Data d’uscita, caratteristiche e prezzo: sbarca la console del futuro (ultime notizie oggi 13 gennaio 2017)

NINTENDO SWITCH, PREZZO, CARATTERISTICHE TECNICHE E DATA D’USCITA: IL 3 MARZO SBARCA LA NUOVA CONSOLE (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Esce il 3 marzo in tutto il mondo la nuova consolle Nintendo Switch: la spettacolare novità in casa giapponese sbarca dal Sol levante in tutto il mondo tra praticamente poco più di un mese. La presentazione ufficiale ieri sera ha tolto ogni ultimo dubbio sull’uscita della consolle “del futuro”, portatile e da casa, con giochi senza più limiti di “Paese” e con pezzi contenuti. Insomma, il grande momento del rilancio Nintendo è arrivato e la sfida alla Sony è partita per l’ennesima volta. A fine ottobre il colosso nipponico si era “limitato” a mostrare un filmato di circa 4 minuti in cui si vedeva Nintendo Switch in azione in svariati contesti, ma mancavano dettagli piuttosto importanti riguardanti l’hardware, il prezzo di lancio e anche la ugualmente attesa line-up che accompagnerà la console sul mercato. Ora è tutto regolare e ufficiale: il prezzo sarà di 299,99 dollari, in Europa e in Italia il prezzo confermato da Amazon e GameStop sarà invece di 329,99 euro. La vera novità sono i Joy-Con ovvero i due controller staccabili e utilizzabili a piacere dalla console: i Joy-Con potranno essere utilizzati anche singolarmente, qualora il gioco lo richieda, dotati di motion sensor, oltre che di un sistema di vibrazione avanzato chiamato HD Rumble.

NINTENDO SWITCH, PREZZO, CARATTERISTICHE TECNICHE E DATA D’USCITA: ADDIO AL REGION LOCK (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Le caratteristiche tecniche ancora non sono del tutto chiare neanche dopo la presentazione del Nintendo Switch, con i giapponesi che rilasceranno altre spiegazioni e video di promozioni nei prossimi giorni di avvicinamento della grande uscita mondiale della nuova console. Resta la grande novità dell’online, con Nintendo che apre definitivamente il mondo games al web, seguendo (forse un po’ in ritardo) la Sony con PlayStation. Il nuovo Online Service di Nintendo sarà a pagamento. Inizialmente sarà possibile giocare online gratuitamente, ma a partire da questo autunno ci sarà da pagare un abbonamento mensile in perfetto stile PlayStation o Xbox. Ma come si potrà giocare con Nintendo Switch, lo spiega il potale Games Machine: «Tre saranno i modi di vivere Nintendo Switch: il TV Mode è quello classico, con la console connessa al Dock e a un televisore; il Tabletop Mode prevede invece lo schermo da 720p appoggiato a una superficie, coi Joy-Con liberi da vincoli e in mano ai giocatori; l’Handheld Mode, infine, ha i Joy-Con attaccati allo schermo e consente un uso tipicamente portatile, come il nome stesso suggerisce». Attenzione attenzione gente: sparisce il Region Locking, come confermato dal presidente Nintendo. Finalmente giochi per Nintendo Switch non saranno “Region Locking“; i giochi quindi che arriveranno in esclusiva per il Giappone potranno essere acquistati senza problemi.

