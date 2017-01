ROSARIA APREA/ Picchiata dal fidanzato, la ex di Uomini e Donne e Miss Eleganza agli arresti domiciliari per stalking oggi 13 gennaio 2017)

ROSARIA APREA, PICCHIATA DALL'EX: MISS ELEGANZA AGLI ARRESTI DOMICILIARI PER STALKING (13 GENNAIO 2017) - Si invertono le sorti di Rosaria Aprea, nominata Miss Eleganza ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finita agli arresti domiciliari per aver violato un'ordinanza restrittiva. Secondo gli accertamenti delle autorità l'episodio risalirebbe allo scorso 24 dicembre, quando la giovane 26enne avrebbe cercato di avvicinare l'ex compagno Pasquale Russo, con cui ha avuto un figlio. In quel momento l'uomo stava trascorrendo la festività a casa del padre. Complice di Rosaria Aprea la 33enne Jeanette Boutria, che in base alla ricostruzione, avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente Pasquale Russo e la compagna. Sulle due giovani pendeva un'ordinanza di divieto di avvicinamento perché responsabili di persecuzioni alle due vittime che in alcuni casi hanno previsto anche l'uso di armi. In quell'occasione con loro si trovava anche Marianna Bifone. Un volto ed un nome tristemente noti quelli della Aprea che nel 2013 interessò le pagine di cronaca a causa delle violenze fatte dall'ex fidanzato Antonio Caliendo. La forza con cui l'uomo l'aveva aggredita l'aveva ridotta in fin di vita a causa dello spappolamento della milza. In seguito a quell'episodio la ex corteggiatrice di Uomini e donne divenne simbolo della lotta contro il femminicidio, partecipando a varie sfilate in cui esibiva senza remora la cicatrice sull'addome. Di recente, la giovane modella originaria di Macerata Campania ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice per Andrea Damante, ex tronista e fidanzato di Giulia De Lellis. In particolare, Rosaria Aprea aveva riscosso discreto successo da parte del pubblico televisivo: erano in molti infatti a vedere possibile una sua unione con l'ex gieffino. Appena mercoledì mattina, sottolinea La Voce di Napoli, la ragazza era stata ospite di Mattino 5, dove era intervenuta per parlare di violenza sulle donne. L'accusa che ora grava nei suoi confronti, oltre al reato di stalking, è di atti persecutori e violenza nei confronti di Pasquale Russo e dei suoi familiari.

