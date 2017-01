SCIOPERO MEZZI LOMBARDIA/ Oggi 13 gennaio 2017, Brescia, Bergamo e Lecco: stop trasporto pubblico locale Arriva Italia, info e orari (ultime notizie)

SCIOPERO MEZZI OGGI, 13 GENNAIO 2017: LECCO, CREMONA, BRESCIA E BERGAMO. STOP TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE) - Oggi 13 gennaio 2017 è in corso lo sciopero mezzi in Lombardia con il trasporto pubblico locale che subisce qualche rallentamento e ritardo per via dell’agitazione dei sindacati a Bergamo, Brescia, Lecco e Cremona. Ad indire lo sciopero oggi le sigle di OSR FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL che hanno deciso di bloccare per alcune ore in servizio la normale viabilità il personale del Gruppo Arriva Italia a cui aderiscono la società SAB di Bergamo, le società SIA e SAIA di Brescia, la società KM di Cremona e la società SAL di Lecco. Per le varie città, la decisione di scioperare dei lavoratori di Arriva Italia produrrà diverse situazioni a seconda delle fasce di servizio garantite: la Sab di Bergamo ha comunicato che in queste fasce orarie il servizio potrebbe subire modifiche: da inizio servizio alle 6.00, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 fino al termine del servizio. Inoltre sempre la società di Bergamo ha indicato le linee che potrebbero subire maggiori disagi: 7, 9 e 10. Servizio comunque garantito dalle 6.00 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 16.00.

SCIOPERO MEZZI OGGI, 13 GENNAIO 2017: LECCO, CREMONA, BRESCIA E BERGAMO. I DISAGI IN LOMBARDIA (INFO, ORARI E ULTIME NOTIZIE) - Non è solo Bergamo a subire la possibile ondata di traffico dovuta allo sciopero dei mezzi pubblici in Lombardia del gruppo Arriva Italia: per aver proclamato oggi l’agitazione del trasporto pubblico locale, anche le città di Brescia, Cremona e Lecco subiscono alcuni rallentamenti nelle loro aziende di trasporto pubblico tra centro e provincia. A Brescia il servizio gestito da Sia potrebbe subire interruzioni da inizio servizio alle 6.00, dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.30 a fine servizio, mentre i lavoratori Saia non assicureranno i trasporti da inizio servizio alle 6.00, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 a fine turno. Ripercussioni ci potrebbero essere sulle linee urbane 7, 10 e 13 del gruppo Brescia Mobilità; a Cremona invece la Km fa sapere che le fasce orarie garantite sono dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 11.30 alle 14.30. Stesse modalità anche a Lecco, dove però l’impatto del gruppo Arriva Italia dovrebbe essere minore con meno linee urbane interessate a possibili disagi nella circolazione.

