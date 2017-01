SCUOLE CHIUSE/ Oggi in Molise, Abruzzo, Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata: tutti i comuni (Ultime news 13 gennaio 2017)

SCUOLE CHIUSE OGGI CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE (ULTIME NOTIZIE 13 GENNAIO 2017): TUTTI I COMUNI - Ancora scuole chiuse oggi nelle regioni già coinvolte nei giorni scorsi dalla sospensione delle lezioni per gli studenti. L'emergenza maltempo e l'allerta neve hanno determinato infatti il prolungamento delle vacanze natalizie per i ragazzi di vari comuni dell'Italia centro-meridionale. Ecco quali sono tutti i comuni in cui anche oggi le scuole sono chiuse, nell'elenco aggiornato da Studenti.it. In Molise scuole chiuse a: Riccia, Montefalcone nel Sannio, Campodipietra , Frosolone, Castelmauro, Roccavivara, Trivento, Jelsi, San Giuliano del Sannio, Pescolanciano, Cercepiccola, Macchiagodena, Limosano. In Abruzzo scuole chiuse a: Chieti, Orsogna, Crecchio, Montazzoli. In Basilicata scuole chiuse a: Montescaglioso, San Severino Lucano. In Puglia scuole chiuse a: Cassano delle Murge, Gravina. In Sicilia scuole chiuse a: Petralia Soprana, Petralia Sottana, Troina. In Calabria scuole chiuse a: Campana, Cetraro. In Campania scuole chiuse a: Sala Consilina, Montesano sulla Marcellana, Sanza, Padula.

SCUOLE CHIUSE OGGI CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA, SICILIA, ABRUZZO, MOLISE (ULTIME NOTIZIE 13 GENNAIO 2017): A ROMA ISTITUTI AL GELO - Scuole chiuse anche per freddo in alcune città. A Roma è ancora emergenza gelo nelle aule: molte scuole della Capitale, riferisce Leggo, sono infatti alle prese con le basse temperature che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni. I ragazzi del liceo Morgagni ieri hanno protestato: "Stamattina stavamo sui 10 gradi. Siamo in cortile perché non si può far lezione così. La nostra protesta non è contro la dirigente o il direttore ma con l'ex provincia (Città metropolitana ndr) che non riesce a gestire un problema così evidente". E proteste ci sono state anche al Morgagni di Monteverde, al liceo Giulio Cesare dove i ragazzi hanno invaso Corso Trieste per protesta. Anche dal Malpighi i ragazzi si sono lamentati del freddo in classe: "Fa freddissimo, la situazione migliora di pochi gradi al giorno". Al Galilei i termosifoni sono stati accesi martedì scorso ma le classi non sono riuscite a riscaldarsi in maniera adeguata soprattutto nel turno pomeridiano di lezioni degli adulti. E al liceo Righi l'attività didattica è stata interrotta mercoledì scorso dalla preside.

© Riproduzione Riservata.