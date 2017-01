Salah Abdeslam / Lettera a una donna misteriosa: "Non ho paura perché non ho vergogna" (oggi, 13 gennaio 2017)

SALAH ABDESLAM, LA LETTERA A UNA DONNA MISTERIOSA: "NON MI VERGOGNO" (OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Ha rotto il silenzio mantenuto per tutti questi mesi Salah Abdeslam, responsabile degli attacchi a Parigi del 2015 e l'unico sopravvissuto del suo commando. Attualmente il giovane si trova nel carcere di Fleur-Mérogis ddallo scorso 18 marzo, vicino alla capitale francese, dove ha ricevuto la lettera di una donna sconosciuta. Salah Abdeslam ha risposto per la prima volta, dimostrandosi molto più loquace rispetto al solito. A rivelare lo scritto il quotidiano Liberation, riportato poi da La Repubblica, che ha contribuito a guardare il disturbo di personalità del terrorista sotto una nuova luce. "Non ho vergogna di ciò che sono", scrive il terrorista, sottolineando di voler essere sincero per rispetto della propria interlocutrice, ma di non voler essere adorato. Questo aspetto, scrive ancora, riguarda solo Allah. Secondo una fonte vicina, non sarebbe l'unica lettera ricevuta da Abdeslam, ma una fra centinaia. Sono in molti a scrivergli per porgli delle domande di fede, avvocati che si propongono per difenderlo, donne che gli dichiarano il loro amore. E' proprio per questo che in questo suo scritto, Abdeslam si è quasi scusato con la destinataria per le diverse domande poste, volte solo a sincerare che il suo sentimento sia reale e "sano". Non è possibile per ora stabilire quale sia l'identità della donna, mentre l'unico indizio a disposizione riguarda il timbro postale presente sulle buste e che rimanda al dipartimento della Cote-d'Or.

© Riproduzione Riservata.