TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Alaska, sisma di 4.0M nelle Isole Andreanof (dati INGV in diretta, 13 gennaio 2017, ore 1:35)

TERREMOTO OGGI IN ALASKA, SCOSSA DI 4.0M NELLE ISOLE ANDREANOF (DATI INGV IN TEMPO REALE, 13 GENNAIO 2017) - Un violento terremoto è stato rilevato alle 00:06 nelle Isole Andreanof, in Alaska, a 55 km di profondità. L'epicentro è stato individuato dall'USGS/NEICC di Denver a latitudine 51.54 e longitudine 178.04. Situazione apparentemente tranquilla in queste prime ore di venerdì 13 gennaio 2017 per l'Italia, dove si sono verificati numerosi sismi di bassa intensità in provincia di Macerata. Fra le 00:11 e le 00:30, l'area è stata infatti interessata da cinque fenomeni tellurici, con un'oscillazione fra 0.3M ed un massimo di 1.7M. L'ultimo episodio importante per quanto riguarda il Centro Italia risale invece alle 23:51, quando una scossa di 2.0M ha colpito la provincia di Ascoli Piceno. Il Centro Nazionale INGV ha individuato l'epicentro a latituddinee 43 e longitudine 13.68, ipocentro a 24 km di profondità. Interessate Cossignano, Carassai, Montalto delle Marche, Ripatransone, Monte Vidon Combatte, Ortezzano, Offida, Petritoli, Montefiore dell'Aso, Montedinove, Castignano, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Moresco e Montottone, tutte entro un raggio di 10 km dal punto colpito.

TERREMOTO OGGI NELLE FILIPPINE, SCOSSA DI 4.0M A MINDANAO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 13 GENNAIO 2017) - Turbolenta la serata di ieri per quanto riguarda il versante estero, dove alle 23:33 si è verificata una scossa di 4.oM che ha colpito Mindano, nelle Filippine. L'Istituto filippino di Vulcanologia e Sismologia ha rilevato l'epicentro a latitudine 5.93 e longitudine 126.41, ipocentro a 63 km di profondità. Un'ora più tardi è stata invece colpita la cilena Tarapaca da una scossa di 3.0M, individuata a latitudine 21.18 e longitudine 68.80, ipocentro a 94 km di profondità. Il punto interessato si trova inoltre a 143 km da Calama e 176 da Iquique, sempre in Cile. Colpito infine il Caucaso, in Russia, alle 22:10 da un sisma di 3.5M, rilevato a latitudine 43.24 e longitudine 46.27, ipocentro a 5 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia non si evidenziano movimenti del sottosuolo rilevanti nella fascia oraria 23-24.

