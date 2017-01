TRIFONE E TERESA / News, Giosuè Ruotolo: riparte il processo, attesa per i nuovi testimoni (Ultime notizie oggi, 13 gennaio 2017)

TRIFONE E TERESA NEWS, GIOSUÈ RUOTOLO: NUOVA UDIENZA DEL PROCESSO, ATTESI NUOVI TESTIMONI DECISIVI IN AULA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 13 GENNAIO 2017) - Nella giornata odierna riparte il processo a carico di Giosuè Ruotolo, presunto assassino di Trifone Ragone e Teresa Costanza. Quella che andrà in scena in Corte d'Assise a Udine sarà la prima udienza del nuovo anno ed apre ufficialmente un mese denso di appuntamenti in Tribunale definiti decisivi per il destino dell'unico imputato. Il giovane ex militare, considerato dall'accusa il killer della coppia freddata nel parcheggio del palasport di Pordenone il 17 marzo 2015, potrebbe ritrovarsi in una posizione ancora più scomoda dopo le parole dei testimoni chiamati a deporre in aula nel corso delle prossime udienze. Oggi, secondo quanto reso noto dal quotidiano Il Messaggero Veneto, al cospetto dei giudici della Corte sfileranno gli investigatori del Ros di Roma, i quali si sono occupati, nel corso delle indagini sul duplice delitto di Trifone e Teresa, del lavoro prettamente telematico e che ha riguardato i supporti informatici sequestrati a Giosuè Ruotolo e nello specifico il pc ed il telefonino. Gli esperti avrebbero dovuto deporre lo scorso 22 dicembre, in occasione della precedente udienza del processo a carico dell'ex militare di Somma Vesuviana, ma a causa di un improvviso blackout lo svolgimento del processo subì una battuta di arresto. La giornata odierna si prospetta molto ricca poiché sarà chiamata a deporre in aula anche Silvia Livreri, un'amica di Teresa Costanza, alla quale la giovane assicuratrice siciliana aveva confidato di aver ricevuto diversi messaggi molesti su Facebook. Il riferimento è ovviamente alle conversazioni avute sul celebre social network con una fantomatica ex fiamma di Trifone celata dietro il profilo "Anonimo anonimo". L'account, secondo l'accusa, sarebbe stato creato da Giosuè Ruotolo attraverso il pc della caserma e sarebbe stato proprio lui l'autore dei messaggi molesti a Teresa. Dietro al banco dei testimoni, infine, ci sarà spazio anche per Antonio Castiello, il quale riferirà informazioni relative alle cancellazioni effettuate da Giovanni, fratello di Giosuè Ruotolo, sul computer in uso a Somma Vesuviana. In attesa della ripartenza del processo sul duplice delitto di Trifone e Teresa, l'attenzione sembra essere già focalizzata sul successivo appuntamento fissato per il prossimo 20 gennaio, quando a prendere la parola saranno i due ex coinquilini del presunto assassino, Sergio Romano e Daniele Renna, i quali condivisero per un periodo lo stesso appartamento anche con il militare ucciso, prima che decidesse di andare a convivere con Teresa.

