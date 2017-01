ULTIME NOTIZIE / Oggi, ultim'ora: FCA, nuovo dieselgate? (venerdì 13 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): TEGOLA PESANTISSIMA SU FCA - Un vero e proprio macigno quello che oggi è piovuto sull’azienda automobilistica Fiat-Chrysler, con le autorità statunitensi che accusano la società presieduta da Sergio Marchionni di aver falsato i dati sull’inquinamento delle sue autovetture. La notizia filtrata in mattinata sugli organi di informazione, è stata confermata dalla stessa agenzia di protezione dell’ambiente USA, che nella sua comunicazione ha evidenziato come le vetture incriminate siano state quantificate in oltre 100.000 veicoli. Pesantissima la reazione della borsa americana, con il titolo che in chiusura ha perso oltre il 16 %, il rischio è infatti che in caso di conferma delle violazioni, possa essere comminata una multa di oltre 4 miliardi di dollari. Nessuna dichiarazione per il momento dai vertici dell’azienda, che tramite il suo portavoce si è solamente limitata ad affermare di voler "confutare" le accuse.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): RESTA ALTA LA TENSIONE DOPO LO STOP AL REFERENDUM SULL'ART.18 - Non si accenna a placare la tensione politica dopo la sentenza, che di fatto ha bloccato l’eventuale referendum abrogativo, sulla norma che hanno cancellato l’articolo 18. Nelle varie interviste rilasciate oggi, la leader della Cgil, organizzazione sindacale che si è fatta promotrice del referendum, parla di sentenza "sfacciatamente politica", e si dice curiosa di leggere le motivazioni della suprema corte. Pesante anche l’attacco riservato ai voucher, con la Camusso che non accetta eventuali rimodulazioni dello strumento ventilate dall’esecutivo, ma che vuole l’abolizione totale del sistema di pagamento alternativo. Nel panorama politico spicca anche però la posizione del partito di governo, con molti leader del PD che si dicono pronti a intavolare una discussione con le organizzazioni sindacali, discussione che dovrebbe portare però all’annullamento della consultazione referendaria.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): NUOVA ONDATA DI GELO IN ARRIVO - Dopo la giornata di oggi, relativamente calda grazie ai venti provenienti dal quadrante meridionale, attesa sull’Italia una nuova ondata di gelo artico. I meteorologi sono concordi nell’affermare, infatti, che già da domani la temperatura tornerà ad abbassarsi sotto le medie stagionali. In tale contesto prevista la neve persino sulla capitale, con la temperatura che in alcune zone del Lazio dovrebbe scendere abbondantemente sotto lo zero. Preoccupazione per le zone terremotate, con forti venti previsti sulla zona di Rieti, in molti casi inoltre i venti saranno accompagnati da fenomeni a carattere temporalesco.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): LA JUVE SI ''COPRE'' IN DIFESA - Non molla un attimo il mercato la Juventus, società che ieri ha ufficializzato l’acquisto del giovane difensore atalantino, classe 94, Caldara. Il giocatore per cui è stato staccato un assegno di 15 milioni di euro, pagabili in 4 anni, rimarrà però in prestito gratuito fino al 2018 con la società orobica, società alla quale sarà riconosciuto un "premio di valorizzazione" fissato in 4 milioni di euro. Il contratto che era in itinere già da qualche settimana, è stato firmato oggi, contestualmente sui siti delle società sono apparsi gli annunci ufficiali. Sempre oggi inoltre importante accelerazione sul fronte del rinnovo di Dybala, con lo stesso giocatore che ha affermato che è sua volontà rimanere in bianconero, allo scopo di diventare una vera e propria "bandiera" dei bianconeri.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): CHE TEGOLA PER IL MANCHESTER CITY - La federazione inglese ha reso noto di aver aperto un indagine sul Manchester City, reo della violazione degli obblighi relativi all’antidoping. Nello specifico la squadra allenata da Guardiola è accusata di aver eluso per 3 volte, negli ultimi 12 mesi, la norma che impone al club di comunicare eventuali variazioni che possano pregiudicare l’effettuazione di "controlli antidoping a sorpresa". Per la stessa violazione è stata aperto un procedimento anche al Fleetwood Town squadra che milita nelle serie inferiori. Tranquillità è stata espressa dalla dirigenza dei "Citizen", che tramite il loro addetto stampa hanno comunicato che stanno lavorando alle memorie difensive, da presentare entro il termine ultimo del 19 gennaio. In caso di colpevolezza la squadra rischia una forte penalizzazione.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): INIZIA L'AVVENTURA DEL SEI NAZIONI PER L'ITALIA DEL RUGBY - Con le convocazioni diramate oggi dal tecnico O'Shea inizia ufficialmente l’avventura del sei nazioni 2017. Il torneo che vedrà esordire gli azzurri il 5 Febbraio a Roma contro il Galles, è il più antico del mondo, e come ha sottolineato il tecnico italiano, solamente per questo va onorato al massimo. Tra i nomi comunicati nessuna sorpresa, Sergio Parisse sarà ancora il leader della squadra, con accanto alcuni "senatori" come Ghiraldini, Cittadini, Favaro e Minto. Toccherà ad essi il compito di istruire i giovani, per avere il massimo per tutti gli 80 minuti di gioco di ogni partita, partite che parafrasando O'Shea saranno vere e proprie "battaglie sportive". Gli azzurri si ritroveranno a Roma dal 22-25 gennaio, dopo questo primo raduno le convocazioni saranno rese ufficiali, per questo il coach ha sottolineato che per gli esclusi esiste ancora qualche piccola possibilità, per la conquista dell’ambita maglia azzurra.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 13 GENNAIO 2017 (ULTIM'ORA): CONTINUANO I RECORD PER KAZUYOSHI MIURA - Kazuyoshi Miura un giocatore di calcio che ha calcato anche i campi italiani, e che adesso colleziona record. L’attaccante che per inciso è uno dei più anziani dell’intero panorama calcistico mondiale, è l’attaccante più anziano ad aver segnato in Giappone, e adesso diventerà anche il più anziano ad essere tesserato in una squadra professionistica nipponica. Miura ha infatti firmato oggi il prolungamento del suo contratto con il Yokohama FC in seconda divisione, prolungamento che lo porterà ad essere un tesserato …cinquantenne. Il giocatore che in Italia ha giocato con il Genoa, è ricordato dai tifosi del grifone per uno splendido goal nella stagione 94/95, contro i rivali storici della Sampdoria, goal che lo aveva fatto diventare un idolo della città.

