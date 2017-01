VENERDÌ 13/ Leggende metropolitane, scaramanzie, superstizioni: giorno sfortunato? ecco perché dalla mitologia scandinava

VENERDI' 13, SUPERSTIZIONI, LEGGENDE METROPOLITANE E SCARAMANZIA DEL GIORNO PIU' "ODIATO" DAGLI AMERICANI: LA MITOLOGIA SCANDINAVA - E' oggi venerdì 13, un giorno considerato sfortunato soprattutto negli Stati Uniti e in molti dei paesi anglosassoni, mentre nel nostro paese si tende più a credere che sia venerdì 17 a portare sfortuna. Chi è superstizioso però forse prenderà in considerazione entrambi i giorni. Ma perché venerdì 13 è ritenuto un giorno in cui prevale la cattiva sorte? L'origine di questa superstizione è varia. Una spiegazione, come riportato in passato da Focus, risale alla mitologia scandinava: esistevano 12 semidei e poi arrivò il tredicesimo, Loki. Si trattava però di un semidio crudele con gli uomini e da qui il numero 13, in quei paesi, è diventato un simbolo segno di malaugurio. L'associazione tra il numero 13 e la sfortuna sarebbe però documentata anche in epoche precedenti. Lo storico greco Diodoro Siculo (I secolo a. C.) riferisce che Filippo II (IV secolo a. C.), re di Macedonia, aveva fatto mettere una propria statua accanto a quelle delle dodici divinità dell'Olimpo ma fu ucciso da una guardia del corpo: sarebbe morto proprio a causa di questo sgarbo nei confronti degli dèi.

VENERDI' 13, SUPERSTIZIONI, LEGGENDE METROPOLITANE E SCARAMANZIA DEL GIORNO PIU' "ODIATO" DAGLI AMERICANI: PERCHE' IL 13 PORTA SFORTUNA? - Il venerdì 13 è un giorno poco amato tra gli americani e in molti dei paesi anglosassoni, ma anche nella cultura latina non se la passa molto meglio, trovando pochi apprezzamenti, fin dai tempi più antichi. Ma per quale motivo il venerdì nell'immaginario collettivo rappresenta un giorno problematico? La cattiva fama del venerdì è sicuramente da associare al fatto che sia il quinto giorno della settimana, un numero primo che non può essere suddiviso per nessun altro numero ad esclusione di se stesso (stessa sorte accade, non a caso per l'altro negativo 17). Non dimentichiamo inoltre che proprio di venerdì è avvenuta la Passione e la morte di Gesù e sempre nello stesso giorno Eva ha convinto Adamo ad assaggiare la mela proibita. Il riferimento alla tradizione cristiana avviene anche nel caso del numero 13: erano proprio 13, compreso Gesù, gli uomini presenti all'ultima cena e purtroppo l'esito di quell'ultimo incontro è ben noto. Il 13 giunge inoltre anche dalle sagre norrene ed è collegato all'arrivo del cattivo semidio Loki.

VENERDÌ 13, SUPERSTIZIONI, LEGGENDE METROPOLITANE E SCARAMANZIE DEL GIORNO PIÙ ''ODIATO'' DAGLI AMERICANI: LA SAGA CINEMATOGRAFICA - Venerdì 13 non è un giorno come un altro, in America ci sono delle vere e proprie feste legate a quello che viene considerato un giorno sfortunato in tutto il mondo anche se in Italia è stato rimpiazzato nella credenza popolare dal venerdì 17. Questo giorno è stato anche protagonista di una famosa saga cinematografica che in origine si intitolava Friday the 13th. Il primo capitolo risale al 1980 ed è stato diretto da Sean S.Cunningham. Da quel momento sono usciti tanti capitoli uno dietro l'altro di anno in anno e hanno dato vita a quello che in cinematografia si chiama slasher movie. Arrivati all'ottavo capitolo poi ci si è presa una pausa di tre anni per arrivare al tanto ricordato Jason va all'inferno più che per il film per un dvd veramente ambito dai collezionisti di tutta l'Italia. Dal nono capitolo sono passati poi ben nove anni fino a che è uscito Jason X per la regia di James Isaac un film questo ambientato nello spazio. Nel 2003 con il personaggio di James Vohrees rilanciato si è pensato di tornare in sala per uno scontro con un altro cattivone e cioè Freddy Krueger in Freddy vs Jason di Ronny Yu. Nel 2009 Marcus Nispel ne ha girato un reboot dal titolo Venerdì 13.

