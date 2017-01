16ENNE UCCIDE I GENITORI SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI: LO SFOGO DEL FRATELLASTRO, PARLA LA MADRE DI MANUEL SARTORI (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Emergono dettagli raccapriccianti sull'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, i genitori uccisi dal figlio Riccardo e dall'amico Manuel a Pontelagorino, in provincia di Ferrara. Ma emergono anche gli sfoghi dei parenti degli assassini: il fratellastro di Riccardo ha affidato a Facebook uno sfogo. «Addio papà, addio Nunzia, sei stata una seconda madre, avete sempre lavorato duramente e avete cercato di dare a Riccardo tutto quello che potevate dargli. Resterete nel mio cuore per sempre» ha scritto Alessandro Vincelli, nato dal primo matrimonio di Salvatore. Il messaggio è stato pubblicato sul social network insieme alla canzone "See you again" di Wiz Khalifa (clicca qui per visualizzare il post). Il giovane vive e studia a Torino, città che il padre aveva lasciato, ma niente sarà più come prima per Alessandro Vincelli, il cui fratellastro Riccardo ha assassinato suo padre e Nunzia Di Gianni.

16ENNE UCCIDE I GENITORI SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI: LO SFOGO DEL FRATELLASTRO, PARLA LA MADRE DI MANUEL SARTORI (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - La mamma di Manuel Sartori, il 17enne arrestato con l'amico Riccardo Vincelli, per l'omicidio di Nunzia e Salvatore, genitori di quest'ultimo, ha incontrato il figlio e l'amico poco dopo la carneficina. Manuel le ha detto di avere la febbre e quindi gli ha dato un farmaco, mentre Riccardo era normalissimo. «Scherzavano come sempre» ha raccontato la signora Monica a Il Resto del Carlino. La donna ha confermato che i due ragazzi hanno giocato alla Playstation e che Riccardo è rimasto a dormire da loro. «Mai avrei pensato di avere di fronte un assassino. Mai... È andato in camera e alle 17 è tornato da me in lacrime», ha aggiunto la madre di Manuel, che le ha rivelato la morte dei genitori di Riccardo, ma senza ammettere il suo coinvolgimento. La donna ha poi confidato che suo marito ha preso a schiaffi il figlio dopo la confessione. Ora teme che Manuel cerchi di togliersi la vita: «Anche per questo non possiamo lasciarlo solo. Come mamma non lo abbandonerò, è pur sempre mio figlio. Nonostante tutto».

