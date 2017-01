ALLENATORE PEDOFILO SUICIDA, ANTONIO MARCI ACCUSATO E IN CARCERE SI È UCCISO CON UNA BUSTA: CIRCOSTANZE SOSPETTE PER LE SORELLE (OGGI 14 GENNAIO 2017) - Antonio Marci, che era stato accusato di essere un pedofilo, si è suicidato: l'allenatore si è ucciso in carcere, mettendosi una busta in testa. Il 63enne era stato arrestato con l'accusa di aver molestato e in molti casi abusato di alcuni ragazzini che allenava al campo di calcio, poi a casa sua, ad Alessandria, sono state trovate centinaia di videocassette nelle quali erano registrati i rapporti, oltre a migliaia di fotografie, diari, lettere e schede di ragazzini. Il gesto ha sorpreso l'avvocato Massimo Taggiasco, che aveva chiesto i domiciliari perché riteneva che il carcere fosse una misura inadeguata per tutelarne l'incolumità. Ora la Procura di Alessandria ha aperto un'inchiesta contro ignoti sulla morte di Antonio Marci per capire se l'allenatore fosse adeguatamente sorvegliato e dove abbia preso il sacchetto utilizzato per suicidarsi, mentre le due sorelle dell'allenatore, Isidora e Valeria, chiedono che «venga fatta chiarezza», parlando di «circostanze sospette» e chiedendosi il motivo per il quale non fosse stato «sottoposto ad adeguata sorveglianza».

