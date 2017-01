ALLERTA METEO/ Previsioni del tempo: ghiaccio sull'Italia, attenzione ancora alla neve (oggi, 14 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA IL SOLE SU TUTTO IL PAESE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, sabato 14 gennaio 2017, dovrebbe regalare un miglioramento importante su tutto il nostro paese con il ritorno prepotente del sole. Questo andrà a ricoprire tutto lo stivale se si escludono le estremità. Le temperature anche saliranno durante la giornata con il cielo che sarà coperto solo in alcune regioni. Il versante tirrenico vivrà una giornata comunque fredda ma che ci regalerà sole e miglioramenti almeno in questo senso. Le minime saranno attorno ai meno sette gradi di Bolzano nella mattinata, le massime invece le vedremo attorno ai tredici gradi di Palermo nel pomeriggio quando nessuna città dovrebbe scendere sotto lo zero. Durante il pomeriggio però la presenza del sole sarà leggermente offuscata dalla comparsa delle nuvole che porteranno solo foschia e non pioggia che continuerà a cadere ancora laddovè l'avevamo vista durante la prima mattinata. Staremo a vedere cosa accadrà domenica quando ci dovrebbero essere comunque ulteriori miglioramenti.

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: ATTENZIONE ANCORA ALLA NEVE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Nonostante la giornata di oggi, sabato 14 gennaio 2017, ci parli di cielo sereno su quasi tutto il paese c'è ancora da osservare l'allerta neve che non si calmerà ancora. Le previsioni del tempo ci parlano di raffiche già nella mattinata dove saranno colpite prevalentemente le città dell'estremo settentrione. La neve cadrà sulla Valle d'Aosta, sul nord di Piemonte, Lombardia e anche Trentino Alto Adige. L'unica anomalia della giornata la vivremo nell'entroterra calabrese dove vedremo neve sia la mattina che durante il pomeriggio. Il cielo continuerà ad essere così fosca anche nel pomeriggio quando vedremo ancora una volta il cielo scurirsi. Le temperature sono in leggero miglioramento anche se il cielo comunque dovrebbe evitare delle sorprese anche durante la notte. Il gelo non pare però intenzionato a dare tregua al nostro paese dove continuerà a nevicare ancora a tratti in diverse regioni del nostro paese.

