AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: continua l'allarme maltempo che genererà code (ultime notizie in tempo reale, oggi 14 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 14 GENNAIO 2017). CONTINUA L'ALLARME MALTEMPO CHE GENERA CODE - Anche la giornata di oggi, sabato 14 gennaio 2017, sarà caratterizzata in larga parte dal maltempo che ci porterà a vivere ancora disagi sulle autostrade italiane. Durante la notte il sito istituzionale di autostrade italiane ci informa su diverse situazioni complicate. Si parte dall'A1 Bologna-Firenze dove ci sarà nebbia a Banchi tra Aglio km 255 e Calenzano. Invece viene ravvisata neve all'altezza del Traforo del Monte Bianco tra piazzale francese e il bivio Traforo Monte Bianco. Attenzione alla giornata di oggi dove vedremo raffiche di neve soprattutto sulla parte estremamente settentrionale del nostro paese dove cadrà la neve e renderà quindi obbligatorio l'uso delle catene. In altre zone invece sarà obbligatorio il portare gli equipaggiamenti adatti a bordo. Nella giornata comunque il cielo sarà tranquillo per quasi tutto lo stivale e quindi anche in questo senso le cose dovrebbero essere più tranquille, attenzione comunque al ghiaccio che si formerà anche laddove ci sarà sole perchè anche in quel caso il manto stradale potrebbe formare strati di ghiaccio.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 14 GENNAIO 2017). ANCORA PROBLEMI DI LAVORI IN CORSO - I lavori sulle autostrade italiane continuano ovviamente ad essere svolti di notte, ma si vanno sempre a ripercuotere sulle mattine. Andiamo a vedere quanto accaduto nella notte e quelle che potrebbero essere le conseguenze oggi sabato 14 gennaio 2017. Sul sito istituzionale delle autostrade si parla ancora del Ramo Capodichino A1 sud. Al chilometri 0.9 direzione autostrada Milano-Napoli troveremo chiuso fino alle ore sei il tratto tra Capodichino-allacciamento CApodichino Ramo C e allacciamento A01. Attenzione anche alla tangenziale di Napoli dove già stanotte in direzione Pozzuoli abbiamo visto traffico precisamente tra Capodichino e corso Malta proprio a causa di questi lavori che hanno portato delle complicazioni prevedibili. I lavori comunque dovrebbero essere finiti appunto alle sei e già nelle prime ore della mattina tutto dovrebbe essere rientrato nella normalità senza conseguenze per chi poi sarà costretto anche di sabato ad andare a lavoro.

