BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA / Stop per tre giorni a veicoli inquinanti di vecchia generazione (Ultime notizie oggi, 14 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, STOP DI TRE GIORNI AI VEICOLI INQUINANTI DI VECCHIA GENERAZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Ancora blocco traffico auto a Roma a causa dell'inquinamento. Il comune rende noto sul sito internet che lo stop sarà in vigore per tre giorni, il 14, 15 e 16 gennaio: sarà attivo divieto di circolazione privata all’interno della Fascia Verde. Il blocco delle auto a Roma è stato adottato "sulla base dei criteri indicati nel Piano di intervento operativo, come stabilito dalla delibera n.76 del 28 ottobre 2016" e "i rilevamenti hanno, infatti, evidenziato livelli di inquinamento superiori ai valori limite vigenti e una situazione prevista di criticità nei prossimi giorni". Le limitazioni si applicheranno – il 14 e 15 gennaio – alle seguenti tipologie veicolari nella fascia oraria 7.30 -20.30: ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’ a due, tre o quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli alimentati a benzina ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1, ed ‘EURO 2’; autoveicoli alimentati a gasolio ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1’ ed ‘EURO2’. Il 16 gennaio, oltre ai provvedimenti permanenti già adottati h24, il blocco auto a Roma riguarderà le seguenti tipologie di veicoli nella fascia oraria 7.30-20.30: ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’ a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli alimentati a benzina ‘EURO 2’.

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, STOP DI TRE GIORNI AI VEICOLI INQUINANTI DI VECCHIA GENERAZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017): TUTTE LE LIMITAZIONI - Torna a Roma in questi tre giorni, da oggi a lunedì, il blocco del traffico auto. In vista dell'inverno, in cui il maggior traffico e i riscaldamenti accesi tendono a far crescere le polveri sottili e il biossido, il comune ha stilato un elenco di tutte le limitazioni. Ecco quali sono le auto coinvolte dalle ordinanze, come riportato sul sito dell'amministrazione: Autoveicoli pre Euro 1 (cd. Euro 0) sia benzina che diesel: stop permanente ad accesso e circolazione nella Fascia Verde, da lunedì a venerdì; Euro 1 benzina: stop permanente ad accesso e circolazione nella Fascia Verde da lunedì a venerdì; Euro 2 benzina: divieto di accesso e circolazione entro il perimetro dell’Anello Ferroviario – per i non residenti nell’Anello stesso – 24 ore su 24 da lunedì a venerdì, fino al 31 marzo 2017. Blocco dalle 7.30 alle 20.30 nella Fascia Verde se le centraline superano i valori limite per 3 giorni; Euro 1 ed Euro 2 diesel: stop permanente ad accesso e circolazione nella Fascia Verde da lunedì a venerdì; Euro 3 diesel: blocco dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 nella Fascia Verde se le centraline superano i valori limite per 5 giorni; Tutti i diesel tranne gli Euro 6: blocco dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 nella Fascia Verde se le centraline superano i valori limite per 8 giorni (la deroga per gli Euro 6 è in vigore fino al 31 ottobre 2017); Moto, motorini, motoveicoli Euro 1 di ogni tipo (due-tre-quattro ruote, motore a due o a quattro tempi): divieto di accesso e circolazione nell’Anello Ferroviario da lunedì a venerdì, fino al 31 ottobre 2017.

© Riproduzione Riservata.