Estrazione / Del Lotto di oggi e Superenalotto 14 gennaio: verso i numeri vincenti... (conc. 6/2017, sabato)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, sabato 14 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la sesta attesa puntata di fine settimana e inizio 2017. Le feste sono passate, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, il sesto concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 6/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Solo nell’ultima estrazione di giovedì scorso abbiamo assistito ad una regione protagonista con Lotto e 10eLotto trionfatori: la città di Bologna su tutte è stata la grande protagonista del 10eLotto in salsa di metà settimana. Dieci numeri messi in gioco, nove indovinati e cinque vincite da 32mila euro ciascuna: è quanto accaduto a Bologna nell’ultimo appuntamento del 10eLotto, con le cinque giocate che molto probabilmente sono riferibili alla stessa persona, visto che la combinazione convalidata è identica. Se così fosse, la vincita totale sarebbe da 160mila euro, pari al doppio delle vincite singole più alte conseguite per il 10eLotto da inizio 2017, cioè gli 80mila euro finiti il 3 gennaio a Conegliano (Treviso), lo stesso importo vinto il 10 gennaio a San Giovanni Rotondo (Foggia). Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La sesta grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 253 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 125 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 119 turni e il 55 nascosto da 113. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): LA LOTTERIA DELLO SCONTRINO - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 74.700.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte della Lotteria dello Scontrino. Dovrebbe mancare circa un mese e mezzo all’avvio ufficiale della ormai nota per i nostri lettori “lotteria dello scontrino”: Un'operazione, calcola la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, nella quale sono coinvolte circa 2,8 milioni di imprese per quasi 500 miliardi di controvalore. Il mercato dei giochi potrebbe favorire “un esito positivo al progetto - continua il testo - aiutando l'emersione di una parte di economia sommersa e, ma sarà da verificare, contribuendo a favorire la ripresa dei consumi”. I dettagli dell'iniziativa, come le modalità tecniche, l'entità e il numero dei premi saranno definiti dal decreto del ministero dell'Economia di concerto con lo Sviluppo economico, che contiene il regolamento della lotteria, atteso a fine febbraio, si legge nell’importante report su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 170 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 168 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 74 milioni e 700mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Nell'ultimo appuntamento con i giochi Sisal è stato il Lotto a distinguersi rispetto al 10eLotto, grazie ad un'ondata di premi davvero promettenti. E' stata la ruota della Nazionale a conquistare inoltre il primo posto, grazie ad una combinazione centrata da un fortunello di Pomezia, in provincia di Roma. La quota distribuita in questo caso è stata di oltre 216 mila euro, la più alta se consideriamo questo nuovo anno. Il LottoPiù ha permesso di alzare vertiginosamente il premio, ma anche l'aver indovinato una quaterna, quattro terni e sei ambi ha contribuito ad aumentare il bottino. Più di 22 mila euro sono finiti in Campania, precisamente a San Lorenzello, nel beneventino, grazie a tre ambi ed un terno su Napoli. Terno secco a Napoli: un vincitore è riuscito a realizzare un terno ssu Roma, conquistando oltre 22 mila euro. 21.760 euro invece in provincia di Napoli, a Gragnano, mentre più di 14 mila euro sono finiti a San Giorgio a Cremano. Per il 10eLotto la vincita più alta è stata invece di 32 mila euro, centrata a Fonte Nuova, sempre nella Capitale, grazie alla modalità Oro. La stessa vincita è stata centrata inoltre da cinque appassionati di Bologna, che hanno indovinato 9 numeri vincenti su 10. Si sospetta in questo caso che la vincita possa corrispondere ad un unico fortunatissimo vincitore: in questo caso il premio complessivo sarebbe di 160 mila euro. 32 mila euro invece in provincia di Carbonia Iglesias, mentre oltre 15 mila euro sono stati realizzati a Roma.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Giocatori del Lotto e del 10eLotto sull'attenti: tantissimi premi verranno di nuovo messo in palio nell'estrazione di questa sera. Alzi la mano chi vorrebbe trovarsi fra i vincitori! Sicuramente tutti, ma sappiamo bene che solo pochi potranno avere questo onore. Per poter avere una chance di renderlo reale c'è solo una cosa da fare: giocare la nostra combinazione preferita. Se solo ora vi siete accorti di aver fatto un errore a non giocare la vostra schedina, correte immediatamente in ricevitoria. Strada facendo, vi riveleremo quali numeri ci regalerà oggi la nostra fidata smorfia napoletana. Notizia alla mano, parliamo di tecnologia e ristorazione, due campi che non si trovano facilmente insieme, ma che rappresentano l'ingrediente segreto di un ristoratore di San Francisco. Il commerciante ha infatti deciso di sostituire i piatti di porcellana, di tipo classico, con degli iPad. Le sue pietanze vengono quindi servite in questo modo originale ed ovviamente il dispositivo è perfettamente funzionante! Abbiamo il ristorante, 40, il piatto, 2, il dispositivo, 82, il servizio, 66, e la tecnologia, 87. Come Numero Oro scegliamo invece l'originalità, 68. Siete già di fronte alla Lottomatica? Sapete già che fare: fra pochissimo i numeri vincenti!

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Il SuperEnalotto non ci ha concesso ancora una volta il Jackpot, ma tutti i premi secondari hanno ripreso quota. I fortunati vincitori possono quindi dichiararsi soddisfatti, almeno in confronto a tutti i giocatori che hanno vinto i premi in palio nelle due settimane precedenti. Assenti anche il 5+1 ed il 5+, a cui si è aggiunto nell'ultima estrazione anche il 5. Al primo posto della classifica troviamo quindi la quota da 54.980 euro del 4+, finita a 3 giocatori. Si prosegue con i 3.427 euro registrati da 64 tagliandi vincenti che hanno centrato il 3+, mentre sono stati 411 i vincitori che con il 4 hanno portato a casa 549,80€. Il premio da 34,27 euro del 3 è stato centrato invece da 16.647, mentre 278.533 sono stati i giocatori a conquistare i 5,95 euro messi in palio dal 2. Per quanto riguarda le quote standard del SuperStar, si inizia come sempre dai 100 euro del 2+, finiti a 1.306 vincitori, mentre 8.927 sono stati i biglietti fortunati a registrare i 10 euro associati all'1+. Si chiude ancora una volta con i 5 euro dello 0+, conquistati da 21.312 giocatori.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - SuperEnalotto e Jackpot stanno per ritornare nelle nostre case, grazie al nuovo appuntamento con il concorso Sisal. Gli appassionati più saggi hanno già fatto il passo successivo, saltando già direttamente ed a piedi uniti al momento in cui verranno proclamati vincitori. Ecco perché è un bene fantasticare e pensare a tutto ciò che vorremmo fare con il nostro montepremi, ma ancora di più organizzare nel dettaglio tutte le spese che vogliamo affrontare. A partire dalla più importante ovviamente: la prima. La nostra Rubrica interviene proprio in questo punto, suggerendovi un progetto di KickStarter che potrebbe fare al caso vostro. Spesso le invenzioni ed innovazioni più valide riguardano prodotti ed utensili di largo consumo quotidiano. E' il caso per esempio della caffettiera. Espresso, moka o elettrica? Proprio quest'ultimo modello potrà subire un'evoluzione particolare, grazie all'introduzione sul mercato di Stagg EKG. Dotata di un controllo interno della temperatura, un'app bluetooth a cui connettersi, rappresenta la perfezione fatta caffettiera. Ed il tutto con un design minimalista ed elegante. Il goal? Nemmeno da dire, l'idea sta avendo un successo strepitoso ed anche noi potremo partecipare al progetto semplicemente facendo un'offerta entro 29 giorni di tempo. E adesso, gustiamoci i numeri vincenti di oggi: il loro profumo è già nell'aria.

