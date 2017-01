FCA NEWS/ Nuovo dieselgate? Se anche i sindacati difendono Marchionne… (ultime notizie oggi 14 gennaio)

FCA NEWS, NUOVO DIESELGATE? SE I SINDACATI DIFENDONO MARCHIONNE… (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Un nuovo dieselgate quello di Fca e di Renault, oppure un calcolo “politico” per cercare di indebolire due ottimi competitor mondiali ed europei come i gruppi italo-americani e francesi? La domanda ancora non ha una risposta, certo è che la battaglia scatenata giovedì da Epa contro Fca per le presunte illegalità sulle emissioni Diesel, praticamente la stessa accusa mossa un anno fa contro Volkswagen, rischia di andare avanti ancora a lungo. Le parti non ritrattano - e in più ieri scoppia anche la grana in Francia con Renault, indagata dalle stesse autorità di Parigi - con Epa che accusa e il gruppo Fca - Fiat Chrysler che rimanda al mittente; «Non abbiamo commesso alcuna frode. Il nostro caso non è in nulla assimilabile a quello di Volkswagen. Non permetteremo a nessuno di discutere la moralità della nostra azienda. Volkswagen ha montato un dispositivo che era in grado di distinguere quando l'auto si trovava su strada. Il nostro software si comporta sempre allo stesso modo. Chi ci paragona al gruppo tedesco ha fumato qualcosa di illegale“. Lo ha ribadito in un colloquio con Repubblica l'a.d. di Fca, Sergio Marchionne, dopo le accuse di un nuovo "dieselgate" da parte dell'Epa e della Carb. Se poi arrivano in difesa di Fca e di Marchionne addirittura i sindacati, storicamente non inclini a sconti per l’ad di Fiat già quando operava solo in Italia, allora significa che il caso è grosso che la sfida è molto al di là di una questione “ambientale”. «E’ una notizia che ci preoccupa, ma siamo in presenza di qualcosa di completamente diverso dalla vicenda dieselgate. In quel caso c’è stata una truffa, qui c’è un contenzioso di altro genere tra Epa e gruppo Fca. Il software di Fca non occulta le emissioni. Non ci sono le condizioni per ritenere il comportamento di Fca lesivo da un punto di vista della fiducia», afferma al Fatto Quotidiano il segretario di Uilm, Rocco Palombelli.

FCA NEWS, NUOVO DIESELGATE? LA CASA BIANCA PRENDE DISTANZE (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Sul caso Fca, secondo i sindacati italiani (come vediamo qui sopra, ndr) è in corso una battaglia ben più ampia della sfida a Fca: «E’ un fatto ascrivibile anche al cambio di presidenza Usa, con il gruppo vittima della lotta tra poteri forti. Ci auguriamo che non venga vanificato il sacrificio che i lavoratori hanno fatto in questi anni per avere un gruppo industriale internazionalizzato e competitivo», afferma Palombelli di Uilm. Una tesi che sposa in tanti non solo in Italia ma anche dagli stessi analisti Usa che stanno cercando di decrittare la vicenda Epa vs Fca sul presunto nuovo caso di Dieselgate. Nel frattempo però arriva la risposta “indiretta” della Casa Bianca che prova ad allontanare ogni possibile coinvolgimento nella vicenda sulle emissioni diesel di oltre centomila veicoli Fca Us con motore diesel. «La decisione dell'Agenzia per la protezione ambientale americana di accusare l'azienda guidata da Sergio Marchionne di avere violato le leggi sulle emissioni è stata presa indipendentemente dalla Casa Bianca». Con queste poche parole un alto funzionario dell'amministrazione Obama ha risposto a una richiesta fatta da AskaNews. Josh Earnest aveva spiegato che "le decisioni dell'Epa sono prese dai funzionari dell'Epa e non sono a conoscenza di un coinvolgimento della Casa Bianca su questo caso specifico". Il portavoce al Ney York Times ha poi aggiunto che Obama si attende ovviamente che i funzionari Epa «svolgano i loro compiti per fare rispettare la legge e mettere in atto regole che sono scritte; come lo facciano esattamente, sta a loro». Cambierò tutto ora con l’insediamento di Donald Trump, visto che il tycoon ha già nominato come capo dell'Epa il repubblicano Scott Pruitt, procuratore generale dell'Oklahoma e stretto alleato dell'industria dei combustibili fossili nonché uno dei principali nemici dell'agenda di Obama per affrontare il cambiamento climatico, come giustamente riporta “Italia Oggi”.

© Riproduzione Riservata.