GESSICA NOTARO NEWS, EX FINALISTA MISS ITALIA SFREGIATA CON L'ACIDO: SINDACO RIMINI IN VISITA, MESSAGGIO DI DIANA DEL BUFALO (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - I medici di Gessica Notaro, l'ex finalista di Miss Italia sfregiata con l'acido, stanno lottando per salvarle la vista. Intanto il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, e il consigliere comunale Filippo Zilli, amico della ragazza e della sua famiglia, le hanno fatto visita all'ospedale Bufalini di Cesena. La visita di ieri è durata circa mezzora, poi il sindaco e il consigliere comunale si sono intrattenuti con la madre di Gessica Notaro. Il primo cittadino di Rimini ha voluto portare alla ragazza la vicinanza personale e quella di tutta la città: «Ho trovato una ragazza piena di energie e di spirito positivo, è lei che fa coraggio a chi la va a trovare. Gessica è bella fuori e bella dentro» riporta Newsrimini. Il sindaco ha poi spiegato di aver parlato anche di progetti futuri con Gessica Notaro e ha ringraziato il consigliere per il sostegno che sta dando alla ragazza e alla sua famiglia. «Ho abbracciato Gessica da parte di tutti voi che le avete manifestato affetto e dedicato una preghiera in questi giorni. Lotta come una leonessa e non molla!» ha scritto Zilli su Facebook.

GESSICA NOTARO NEWS, EX FINALISTA MISS ITALIA SFREGIATA CON L'ACIDO: SINDACO RIMINI IN VISITA, MESSAGGIO DI DIANA DEL BUFALO (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - La conduttrice e attrice Diana Del Bufalo ha voluto ricordare l'amica Gessica Notaro, l'ex finalista di Miss Italia sfregiata con l'acido. «Era il 2010 e stavamo provando ad entrare ad "Amici" insieme. Eri la mia compagna di stanza e lo sei stata per mesi. Ora vengo a sapere cosa ti hanno fatto e mi si ferma il cuore. Non ho tue notizie. Io sono qui che attendo di sapere che stai bene e che tutto si risolverà» ha scritto su Instagram l'ex allieva di Amici, il programma di Maria De Filippi (clicca qui per visualizzare il post). Lì ha conosciuto Gessica Notaro, che aveva sempre avuto il sogno del canto e aveva partecipato alle selezioni di Amici. Intanto sul profilo Facebook della ragazza 28enne di Rimini continuano ad arrivare tantissimi messaggio di incoraggiamento. Le indagini, invece, si concentrano su Jorge Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di aver sfregiato Gessica Notaro con l'acido.

