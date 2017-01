INCIDENTE STRADALE / Campodarsego, auto contro muro: morto un uomo (Ultime notizie oggi, 14 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE CAMPODARSEGO, MORTO UN UOMO FINITO CON L'AUTO CONTRO UN MURO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina, secondo quanto riferito da Il Gazzettino a Campodarsego, in provincia di Padova. In base a una prima ricostruzione di quanto accaduto un uomo è morto dopo che, alla guida della sua auto, è uscito di strada in via Panigale, all'altezza della ditta "Pauro Salotti". L'incidente stradale è avvenuto quando erano da poco passate le 7 di stamattina. L'uomo si è schiantato con la sua macchina contro un muretto: l'impatto è stato violento e il conducente è rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti i soccorsi del Suem e i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di questo incidente stradale. In queste ore sono molti gli incidenti stradali che si stanno verificando in varie località del nostro paese a causa delle strade ghiacciate. Il consiglio quindi per tutti gli automobilisti è quello di mettersi in viaggio solo se necessario e di prestare massima prudenza alla guida.

© Riproduzione Riservata.