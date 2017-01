Lea, novità in sanità / Vaccinazioni ed esenzioni ticket: cosa cambia (oggi 13 gennaio 2017)

NOVITÀ SANITÀ, LEA: IL NUOVO NOMENCLATORE DELL’ASSISTENZA PROTESICA (ULTIME NOTIZIE OGGI 14 GENNAIO 2017) Il Governo ha varato ieri i nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), ovvero quelle prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini o gratuitamente o dietro il pagamento di un ticket. Un provvedimento definito “un passaggio storico per la sanità italiana” dal ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. Molta attesa e interesse c’era per la pubblicazione del nuovo nomenclatore dell’assistenza protesica. Infatti, il Ssn garantisce alle persone invalidi, o in attesa di riconoscimento dell’invalidità, le prestazioni che comportano l’erogazione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Ma solo di quelle contenute nell’apposito nomenclatore. Negli ultimi anni non erano mancate polemiche e proteste proprio per il fatto che questo importante documento non fosse aggiornato e non contenesse quindi anche importanti dispositivi tecnologici. Con i Lea approvati ieri, come ricorda quotidianosanita.it, sarà possibile prescrivere gli ausili informativi e di comunicazione, compresi i comunicatori oculari e le taslere adaEate per persone con gravissime disabilità. Oppure i dispositivi di allarme di telesoccorso. O ancora posate e suppellettili adattati per le disabilità motorie, barella per la doccia, scooter a quattro ruote, carrozzine con sistema di verticalizzazione, sollevatori fissi e per vasca da bagno, carrelli servoscala per interni. O i più sofisticati arti artificiali a tecnologia avanzata e i sistemi di riconoscimento vocale e di puntamento con lo sguardo. Per tanti disabili, quindi, i Lea contengono delle novità davvero importanti che possono contribuire a migliorare la loro qualità di vita.

