Marco Vannini/ News, processo Ciontoli: Antonio, “era come un figlio” e l'aula ‘contesta’ (ultime notizie oggi, 14 gennaio 2017)

MARCO VANNINI, NEWS PROCESSO CIONTOLI: LA TESTIMONIANZA DI ANTONIO (ULTIME NOTIZIE OGGI 14 GENNAIO 2017) - Si è occupato di Marco Vannini e del processo in corso a carico della famiglia Ciontoli il programma Quarto Grado, nella puntata andata in onda ieri sera su Rete 4. marco Vannini è stato ucciso la sera del 17 maggio 2015 mentre si trovava in casa della fidanzata Martina. Durante la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi è stato fatto vedere un video in cui parla in aula Antonio Ciontoli, accusato di omicidio insieme con la moglie e i due figli (mentre Viola Giorgini, fidanzata di Federico Ciontoli e presente anche lei nella villetta di Ladispoli, la sera dell'omicidio, deve rispondere di omissione di soccorso). Nel filmato Antonio Ciontoli racconta il colloquio infomale avuto con il maresciallo Izzo. "Poi sono arrivate le telefonate di aggiornamento delle condizioni di Marco - racconta ancora Antonio Ciontoli - quella dell'arresto cardiaco e dell'elicottero riatterrato, poi quella che diceva che aveva ripreso a respirare e poi quella che comunicava che il ragazzo era deceduto". Ciontoli aggiunge poi, tra le 'contestazioni' in aula: "Per noi Marco era un figlio, oltre ad essere il ragazzo di mia figlia". E ancora sulla morte di Marco Vannini Antonio Ciontoli racconta: "Alle 3 e 20 ricordo che Marina ha chiamato mia moglie ed era presente il maresciallo Izzo che ha fatto segno a mia moglie di non comunicare il decesso di Marco alla madre perché stavano rientrando in macchina da Roma. Poi il maresciallo Izzo è uscito e al suo rientro ci ha raccontato il percorso del proiettile nel corpo di Marco".

