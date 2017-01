Mary Segneri / La trasformazione: dimagrita e affronta l'operazione per diventare un'altra, la storia a Pomeriggio 5

MARY SEGNERI, CHIRURGIA PLASTICA DOPO IL DIMAGRIMENTO (POMERIGGIO 5, OGGI 13 GENNAIO 2017) - Sono lontani i tempi in cui Mary Segneri era una delle concorrenti sovrappeso del Grande Fratello: la donna, che oggi ha 33 anni, si è messa a dieta e ha perso ben 65 chili. A vederla oggi è una donna splendida che gode di un'ottima salute e con una forma fisica da fare invidia a una modella. C'è solo una macchia nel corpo adesso amato da Mary Segneri: la pelle in eccesso che è rimasta dopo la perdita di peso. Una cosa assolutamente normale in chi affronta un dimagrimento importante, dato che il grasso scompare ma la pelle, quella no. Mary Segneri ha preso quindi la decisione di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica con il professor Lorenzetti, che ha valutato positivamente la decisione della ragazza di farsi operare (unico modo per eliminare la pelle in eccesso). La decisione, comunicata in diretta a Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, ha fatto infuriare Dvora Ancora, medico estetico presente in studio. La donna ha attaccato in modo molto violento il dottor Lorenzetti - chiamandolo addirittura "criminale" e "tagliatore" - e dicendo che, in questo modo, Mary Segneri avrebbe avuto difficoltà ad avere figli con la ferita ancora fresca. Non si è fatta attendere la risposta del dottore che le ha dato dell'ignorante patentata.

MARY SEGNERI, CHIRURGIA PLASTICA DOPO IL DIMAGRIMENTO: UNA DECISIONE NON FACILE (POMERIGGIO 5, OGGI 13 GENNAIO 2017) - Non è stata una decisione facile quella che ha preso Mary Segneri: sottoporti a un intervento di chirurgia plastica così doloroso non è una cosa da poco, soprattutto se pensiamo che la ragazza, ex concorrente del Grande Fratello, ha avuto molti pareri contrari. Quello dei genitori soprattutto, che non volevano che Mary andasse sotto i ferri per rimuovere la pelle in eccesso. La ragazza ha spiegato però che ha difficoltà ad accettarsi in questo modo e che l'unica soluzione per completare il percorso iniziato con il suo dimagrimento è questa. "Ormai lo sanno anche i muri che ho perso una quantità di peso che è pari a quello che peso oggi... l'ho fatto con testa, cuore, volontà, fatica e TANTA pazienza... mi sono voluta bene, ho creduto in me, ho voluto fortemente raggiungere il mio obiettivo ed ora che quell'obiettivo è costantemente davanti ai miei occhi so che ci sono miglioramenti che non posso ottenere con la volontà... non basta... c'è bisogno di un piccolo aiutino... non lo faccio per raggiungere la perfezione... non mi interessa... amo i miei difetti che mi caratterizzano... il mio nasone ingombrante ad esempio... ma ci sono difetti che non mi fanno sorridere come dovrei... ed allora sì... voglio superare le mie ENORMI paure e fare qualcosa per me che non avrei mai pensato di fare. È arrivata quell'occasione e... voglio prenderla al volo... voglio salire su questo treno! Ci tenevo a scriverlo qui... a chi mi vuoi le bene...", ha scritto Mary Segneri in un lungo post su facebook per spiegare a tutti la sua decisione. Clicca qui per leggerlo.

