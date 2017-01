Rapita alla nascita / La madre naturale la trova a 18 anni, ma lei difende quella "adottiva" (oggi, 14 gennaio 2017)

RAPITA ALLA NASCITA, LA MADRE NATURALE LA TROVA A 18 ANNI (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Diciotto anni sono passati da quanto è nata e da quando è stata rapita a poche ore da quando aveva visto per la prima volta la luce del mondo: è la storia di Alexis Manigo, una ragazza di 18 anni rapita alla nascita da Gloria Williams e che in realtà si chiama Kamiyah Mobley. La donna è stata arrestata dalle autorità ma Kamiyah/Alexis non riesce a darsi pace: per lei è Gloria la vera madre, colei che l'ha curata e che si è presa cura di lei per tutti questi anni. "Ti voglio bene mamma" le ha urlato mentre la portavano via per quel reato commesso ai danni di una neomamma che si è vista strappare la figlia a poche ore dal parto. Una vicenda tragica, che ha segnato la vita dei genitori naturali che non hanno mai smesso di cercarli e che adesso lei non vuole incontrare: nonostante siano felicissimi adesso di averla trovata, potranno vederla solo quando Kamiyah/Alexis accetterà di incontrarli. Cosa che ancora non ha fatto.

