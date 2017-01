SCUOLE CHIUSE OGGI IN MOLISE E IN SICILIA: MESSINA, STUDENTI DI 11 ISTITUTI A CASA. LE PRECISAZIONI DEL SINDACO (ULTIME NOTIZIE, 14 GENNAIO 2017) - Fa discutere a Messina la chiusura delle scuole per una settimana. Ieri si è parlato di 38 scuole chiuse per il mancato funzionamento del riscaldamento, ma il sindaco Renato Accorinti è intervenuto nelle ultime ore per fare chiarezza sull'intera vicenda. «C'è stato un errore del dirigente (del dipartimento edilizia scolastica, ndr): non sono 38 le scuole chiuse, ma solo 11. Vogliamo spiegazioni da lui, non può commettere questo errore e ho chiesto al direttore generale di intervenire» ha dichiarato il primo cittadino di Messina, secondo cui la chiusura comunque di 11 istituti è grave: «Sono comunque tante, perché è una follia non avere il riscaldamento». Il Comune di Messina è però al lavoro per garantire il riscaldamento in ogni scuola: il sindaco Accorinti ha assicurato l'esistenza di progetti esecutivi e garantito la manutenzione in quelle scuole che sono date di impianto di riscaldamento. L'ordinanza di chiusura delle scuole per sette giorni potrebbe però essere annullata «se le temperature dovessero aumentare». La situazione è in evoluzione anche a Messina.

SCUOLE CHIUSE OGGI IN MOLISE E IN SICILIA: STUDENTI A CASA DAL 22 DICEMBRE (ULTIME NOTIZIE, 14 GENNAIO 2017) - Scuole chiuse in alcuni comuni del Molise anche oggi, per il sesto giorno consecutivo. I sindaci di Campodipietra, Cercemaggiore, Cercepiccola, Jelsi, Limosano, Roccavivara, San Giuliano del Sannio, Trivento, Pescolanciano e Agnone hanno deciso di sospendere le lezioni. Gli studenti non vanno, dunque, a scuola dal 22 dicembre scorso, ultimo giorno di lezione prima della pausa per le festività natalizie. La perturbazione artica non ha abbandonato il Molise e quindi le scuole vengono chiuse per maltempo. La pioggia e le temperature in rialzo hanno, però, permesso ieri di ripulire le strade dalla neve, ma questa tregua dovrebbe durare poche ore. Domani è, infatti, atteso un nuovo peggioramento: le previsioni meteo parlano di precipitazioni nevose anche a bassa quota fino ai primi giorni della settimana, per cui vi terremo informati sulla riapertura o meno delle scuole in Molise. Molto dipenderà, infatti, da come si evolverà la situazione dal punto di vista meteorologico nelle prossime ore.

