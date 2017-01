TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Marche: Macerata, sisma M 2.1 a Castelsantangelo sul Nera (dati INGV in diretta, 14 gennaio 2017, ore 1.10)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI M 2.1 IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 14 GENNAIO 2017) - Nuova scossa di terremoto nella provincia di Macerata: la giornata di oggi, sabato 14 gennaio, si è aperta con un altro sisma. Si tratta di un terremoto di magnitudo ML 2.1 avvenuto alle 1:10. La Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) lo ha localizzato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.92, longitudine 13.22 e con ipocentro attestato a circa 7 chilometri. Molti sono i Comuni interessati dal terremoto nell'area di 20 chilometri dall'epicentro del sisma: sono Castelsantangelo sul Nera (MC), Ussita (MC), Bolognola (MC), Montemonaco (AP), Montefortino (FM), Visso (MC), Montegallo (AP), Acquacanina (MC), Amandola (FM), Fiastra (MC), Sarnano (MC), Preci (PG), Comunanza (AP), Fiordimonte (MC), Norcia (PG), Arquata del Tronto (AP), Pievebovigliana (MC), Gualdo (MC), Monte Cavallo (MC), Pieve Torina (MC) e Palmiano (AP). Anche oggi, dunque, si registrano scosse di terremoto.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: SCOSSA DI M 2.3 IN PROVINCIA DI ASCOLI PICENO (DATI INGV IN TEMPO REALE, 14 GENNAIO 2017) - Nella giornata di ieri è stata registrata una scossa di terremoto anche in provincia di Ascoli Piceno: il sisma segnalato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato di magnitudo ML 2.3 ed è avvenuto alle 21:19. La scossa di terremoto è stata localizzata con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 42.77, longitudine 13.21 e ad una profondità di 11 chilometri. Sono stati indicati anche i Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro di tale terremoto: si tratta di Arquata del Tronto (AP), Accumoli (RI), Norcia (PG), Montegallo (AP), Castelsantangelo sul Nera (MC), Acquasanta Terme (AP), Amatrice (RI), Cascia (PG), Montemonaco (AP), Cittareale (RI) e Preci (PG). L'ultimo sisma registrato ieri dall'INGV è stato, però, quello di magnitudo ML 2.6 avvenuto nella provincia di Macerata alle 22:48. Fiordimonte (MC) in questo caso il Comune più vicino all'epicentro del terremoto.

© Riproduzione Riservata.