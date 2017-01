WILLIAM PETER BLATTY È MORTO, L'AUTORE DELL'ESORCISTA DECEDUTO PER UN MIELOMA MULTIPLO: IL SUCCESSO, DAL LIBRO ALL'OSCAR (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - William Peter Blatty è morto: lo scrittore, sceneggiatore e regista - autore dell'Esorcista - è deceduto giovedì in un ospedale di Bethesda, nel Maryland, a causa di un mieloma multiplo, un cancro del sangue. L'annuncio è stato dato dalla moglie Julie, poi la notizia è stata confermata su Twitter dal regista William Friedkin. L'uomo che ha terrorizzato intere generazioni con una delle storie più spaventose di sempre ci ha lasciati all'età di 89 anni. William Peter Blatty scrisse l'Esorcista nel 1970, mentre nel 1973 fu produttore e sceneggiatore dell'omonimo film diretto da William Friedkin. Questo lavoro gli è valso la vittoria dell'Oscar come migliore sceneggiatura non originale. William Peter Blatty ha raccontato un caso di possessione, scandalizzando l'opinione pubblica e riaccendendo l'interesse per il paranormale. Il film fruttò 400 milioni di dollari al box office, mentre il libro ha venduto più di 10 milioni di copie.

WILLIAM PETER BLATTY È MORTO, L'AUTORE DELL'ESORCISTA DECEDUTO PER UN MIELOMA MULTIPLO: IL SUCCESSO, DAL LIBRO ALL'OSCAR (OGGI, 14 GENNAIO 2017) - Sposato quattro volte, William Peter Blatty, l'autore dell'Esorcista, aveva otto figli. «Era meraviglioso, gentile, generoso, un uomo pieno di fede e sono stata molto fortunata ad essere sua moglie» ha dichiarato l'ultima moglie, Julie. Figlio di immigrati libanesi, nacque nel 1928 a New York. Dopo un'infanzia difficile riuscì a vincere due borse di studio grazie alle quali poté studiare al liceo dei gesuiti di Brooklyn e alla Georgetown University. Fece mestieri di ogni tipo, come il venditore di aspirapolveri e il guidatore di camion di birra. Provò a sfondare come attore facendo un provino per il film "I dieci comandamenti" di Cecil B. DeMille, poi dichiarò di essere stato rifiutato a causa dei suoi occhi azzurri. Da regista ha diretto "L'esorcista III" del 1990, dieci anni prima invece "La nona configurazione". Una delle sequenze più terrificanti dell'intera serie dell'Esorcista è contenuta nel film diretto nel 1990: il corridoio di un ospedale viene filmato mentre infermiere e dottori si muovono da una stanza all'altra, ma ad un certo punto un'infermiera viene decapitata da un personaggio mostruoso armato di cesoie giganti. Clicca qui per vedere il video della scena.

