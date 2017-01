16ENNE UCCIDE I GENITORI / Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni invocavano il nome del figlio mentre venivano uccisi (oggi, 15 gennaio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI, SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI INVOCAVANO IL NOME DEL FIGLIO MENTRE VENIVANO UCCISI (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Smentita la prima ricostruzione del delitto di Ferrara, compiuto dal 16enne Riccardo. I genitori, Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni, non stavano infatti dormendo al momento del delitto. Hanno invece chiamato più volte il nome del figlio mentre il complice di quest'ultimo Manuel, li colpiva con l'ascia ed estrema ferocia. A rivelare tutto agli inquirenti proprio il figlio delle due vittime, corroso dal senso di colpa per aver ordinato la tragedia. Grazie alle sue dichiarazioni, gli inquirenti hanno quindi potuto ricostruire nel dettaglio gli ultimi attimi di vita dei coniugi ed il ruolo avuto da i due baby killer. In accordo con Il Giornale, Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni si sono svegliati subito dopo l'entrata di Manuel nella stanza matrimoniale. In un primo momento si era ipotizzato che fossero stati uccisi nel sonno, ma non è così. La coppia ha infatti appena fatto in tempo a realizzare quanto stava accadendo, prima di invocare invano il nome del figlio Riccardo e soccombere alle ferite mortali del giovane aggressore. Le due vittime hanno quindi cercato invano, disperati, l'aiuto del 16enne, non sapendo che in realtà la loro morte è stata decisa proprio da lui. Al momento della strage, Riccardo si trovava invece nel rifugio attiguo all'abitazione, dove attendeva che il compito affidato all'amico Manuel venisse portato a termine. I due avrebbero poi cercato di seguire la seconda parte del piano, ovvero sbarazzarsi dei due corpi gettandoli in un canale, ma non sono riusciti a compiere quest'ultimo gesto brutale. Alla richiesta di spiegazioni sul movente da parte degli inquirenti, l'esecutore materiale ha rivelato inoltre di aver agito solo perché l'amico gli ha detto di farlo. Riccardo ha deciso di uccidere invece Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni solo perché stufo dei loro continui divieti.

