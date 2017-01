AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: problemi legati al maltempo, allarme vento (ultime notizie in tempo reale, oggi 15 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 GENNAIO 2017). CALANO LE TEMPERATURE E DEVE SALIRE L'ATTENZIONE. ALLARME VENTO FORTE - La giornata di oggi, domenica 15 gennaio 2017, sarà ancora caratterizzata dal maltempo e questo ci porterà ancora una volta a dover fare molta attenzione quando saremo al volante. Sono diversi gli allarmi lanciati dal sito istituzionale delle autostrade italiane a causa soprattutto del vento forte e persistente. Partiamo dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove lo troveremo tra Genova Voltri e il bivio A10/Inizio complanare Savona. Vento forte anche sull'A16 Napoli-Canosa tra Candela e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto. Questo porterà al fatto che le strade ghiacciate renderanno obbligatorio il portare le catene a bordo o addirittura montarle in caso di neve. Staremo a vedere se ci saranno dei problemi legati al maltempo che potrebbero creare traffico e code come negli scorsi giorni. Sarà molto importante fare attenzione quindi alle previsioni del tempo per cercare di evitare dei problemi ulteriori e prendere le giuste precauzioni.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 GENNAIO 2017). DISSERVIZI SULL'AUTOSTRADA A11 FIRENZE-PISA NORD - Il maltempo sta causando grandi problemi sulle autostrade italiane che portano a dei disservizi lungo tutto lo stivale. Il sito istituzionale delle autostrade italiane ha riportato quelli che si vedranno nella giornata di oggi sull'A11 Firenze-Pisa Nord. Partiamo dall'area di servizio Migliarino sud al km 79 direzione Firenze dove sarà chiuso il camper service per un guasto dell'impianto. Arriviamo poi ai problemi che hanno colpito soprattutto Firenze Nord che si trova al km 4.6 direzione autostrada Milano-Napoli. In questa precisa stazione non saranno disponibili i servizi igienici e non sarà disponibile proprio la stazione di rifornimento. Inoltre sarà chiuso anche il bar visti i problemi legati al maltempo negli ultimi giorni. La situazione si spera che si possa sistemare nei prossimi giorni visto che comunque la stazione di servizio in questione è una delle più frequentate lungo tutta l'A11 Firenze-Pisa nord.

