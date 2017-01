BLOCCO TRAFFICO AUTO / Roma, Perugia: stop veicoli inquinanti, tutte le misure (Ultime notizie oggi, 15 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, STOP OGGI E DOMANI AI VEICOLI DI VECCHIA GENERAZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Continua il blocco traffico auto a Roma. Lo stop ai veicoli inquinanti di vecchia generazione è iniziato ieri sabato 14 gennaio e prosegue oggi domenica 15 e domani lunedì 16. Il comune di Roma ha disposto lo stop il blocco auto per determinate categorie all’interno della Fascia Verde. Lo stop è stato stato adottato "sulla base dei criteri indicati nel Piano di intervento operativo, come stabilito dalla delibera n.76 del 28 ottobre 2016" visto che i rilevamenti effettuati hanno evidenziato "livelli di inquinamento superiori ai valori limite vigenti e una situazione prevista di criticità nei prossimi giorni". Il blocco del traffico auto a Roma si applica oggi 15 gennaio, così come già avvenuto ieri alle seguenti tipologie di veicoli nella fascia oraria 7.30 -20.30: ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’ a due, tre o quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli alimentati a benzina ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1, ed ‘EURO 2’; autoveicoli alimentati a gasolio ‘PRE-EURO 1’, ‘EURO1’ ed ‘EURO2’.

BLOCCO TRAFFICO AUTO PERUGIA, STOP TUTTI I SABATO E DOMENICA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Blocco del traffico auto anche a Perugia e Ponte San Giovanni oggi. Il comune del capoluogo della regione Umbria ha infatti disposto, come si legge sul sito dell'amministrazione, limitazioni alla circolazione nei giorni di sabato e domenica dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 da ieri 14 gennaio fino al 31 marzo 2017. Saranno interessati dal blocco del traffico auto i centri abitati di Perugia e Ponte San Giovanni. Il divieto di circolazione è stato stabilito per le seguenti tipologie: veicoli privati con categoria emissiva fino a euro 3 compresa benzina e diesel; ciclomotori e motocicli a due tempi Euro 1; veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 Q ad accensione spontanea (diesel) privati e commerciali, non dotati di dispositivo di controllo del particolato. Possono invece circolare le autovetture elettriche ed ibride, quelle alimentate a gas metano e GPL, le autovetture con almeno 3 persone a bordo (car pooling), nonché i veicoli oggetto di deroga specifica. L’inosservanza del blocco del traffico auto fa scattare una sanzione amministrativa di euro 164 (con pagamento in misura ridotta). In caso di reiterazione della violazione in un biennio è applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

