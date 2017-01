GESSICA NOTARO / Ex Miss sfregiata con l'acido: minacce al figlio dell'ex Eddy Tavares (Ultime notizie oggi, 15 gennaio 2017)

GESSICA NOTARO, EX MISS SFREGIATA CON L’ACIDO: MINACCE AL FIGLIO DEL SUO PRESUNTO AGGRESSORE, EDDY TAVARES (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - L'attenzione attorno al caso che ha visto protagonista, sul malgrado, l'ex finalista di Miss Italia, Gessica Notaro, sfregiata con l'acido - secondo l'accusa - dall'ex fidanzato Jorge Edson Tavares, non accenna a diminuire. Mentre la giovane 28enne continua a rivelarsi una vera e propria combattente, pronta ad affrontare con positività e ottimismo il lungo quanto difficile percorso che l'attende, Eddy Tavares, l'uomo accusato di aver gettato una bottiglietta di acido sul volto dell'ex compagna, resta in carcere, come stabilito dal gip che ne ha convalidato l'arresto nelle passate ore. Le ultime notizie sulla delicata vicenda, rivelate dal quotidiano Corriere.it, coinvolgono ora anche una terza persona, ovvero il piccolo figlio del 29enne originario di Capo Verde, avuto da una relazione con un’altra donna che vive ora nel Lodigiano. Il piccolo di appena 5 anni, sarebbe stato catapultato indirettamente nella vicenda di Gessica Notaro e sarebbe divenuto il bersaglio di pesanti offese e minacce da parte di alcuni utenti sul social network Facebook. Nel profilo social dell'uomo accusato di aver gettato l'acido addosso all'ex finalista di Miss Italia, sotto una foto che immortala Eddy con il figlio, sarebbero comparse alcune frasi dalla violenza inaudita: "Devi morire tu e anche tuo figlio, quando diventerà grande sarà una m... come te", ed ancora, "Non lo sapete che anche i piccoli diventano grandi? Quindi il bambino va eliminato". Queste sono solo alcune delle offese pubblicate e proprio la madre del piccolo ed ex compagna di Eddy avrebbe ora denunciato la vicenda alla polizia postale, la quale sta ora cercando i responsabili delle indicibili minacce contro il bambino di appena 5 anni. La reazione avuta sui social da molti utenti alla vicenda che ha visto coinvolta la giovane Gessica Notaro, evidenzia quanto l’ennesimo episodio di violenza contro una donna abbia scatenato l’ira del popolo della rete, il quale si sarebbe rivolto ingiustamente contro un minore che nulla ha a che vedere con quanto commesso dal padre e presunto aggressore.

