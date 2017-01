INCIDENTE STRADALE / Roma, Casilina: ragazza uccisa da un pirata. Ubriaco travolge due carabinieri sulla Laurentina (ultime notizie oggi, 15 gennaio)

INCIDENTE STRADALE, ROMA: CATILINA, RAGAZZA UCCISA DA PIRATA DELLA STRADA (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Nottata difficile a Roma con un incidente stradale mortale prima sulla Casilina e poi un grava e duplice investimento sulla Laurentina (i dettagli nel blocco qui sotto). Una ragazza purtroppo è morta in seguito allo schianto nella zona di Centocelle; è stata investita da una Volvo a forte velocità mentre attraversava la strada, sbalzata per aria e morta sul colpo dell’atterraggio su strada. Troppo gravi le lesioni riportate sia per l’atterramento che per l’impatto con il pirata della strada che in un primo tempo è fuggito lontano dal luogo dell’incidente e poi in un secondo momento, pentito, è ritornato e si è costituito. «È stato però lo stesso investitore, un uomo di origine tunisina di 36 anni, a chiamare la polizia alle prime luci di questa mattina, dichiarando di essere il responsabile dell'incidente. Il 36enne è stato così arrestato e consegnato ai vigili urbani di Tor Bella Monaca. Dovrà rispondere delle accuse di omicidio colposo e omissione di soccorso», si legge su Roma Fanpage questa mattina.

INCIDENTE STRADALE, ROMA: LAURENTINA, UBRIACO TRAVOLGE DUE CARABINIERI (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Dopo la Casilina, anche la via Laurentina viene coinvolta in un brutto duplice incidente stradale: prima un normale tamponamento, con l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri che mentre procedevano ai primi rilevamenti sulla strada, sono stati investiti di netto da un’auto guidata a forte velocità. Avviene tutto nella notte al km 36 della Laurentina, alle porte di Roma: il 56 enne alla guida dell’auto si è fermato per prestare i soccorsi e chiamare l’ambulanza, è risultato poi positivo all’alcol test fatto dalla polizia e per questo motivo è stato denunciato con sequestro immediato dell’auto. Nel violento impatto i due carabinieri di 53 e 40 anni sono stati colpiti di netto, feriti gravemente poi nell’impatto a terra; per fortuna non sono in pericolo di vita dopo l’incidente stradale, trasportati con codice rosso nella Clinica Sant’Anna di Pomezia, come riporta Roma Today questa mattina, e sono ora ricoverati con fratture multiple degli arti.

