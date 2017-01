Isabella Biagini / Dopo lo sfratto, Investita da un'auto: il ritorno in tv dell’attrice (Domenica Live oggi, 15 gennaio 2017)

ISABELLA BIAGINI: COME STA L'EX ATTRICE? IL RITORNO IN TV (DOMENICA LIVE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Il grande ritorno in tv dopo lo spavento di Natale: Isabella Biagini torna negli studi di Domenica Live, dove per tutto lo scorso anno aveva spesso partecipato alle trasmissioni di Barbara D’Urso raccontano la lunga controversia dello sfratto da casa e dei vari problemi di salute. Il tutto però avviene ora dopo le vacanze estive passate da incubo per l’ex attrice icona degli anni Settanta: Isabella è stata investita da un’auto il giorno di Natale, ricoverata in ospedale ora è stata dimessa ma ancora resta il grosso problema di dove andare a vivere. Dopo lo sfratto e l’incendio nel suo appartamento, la Biagini aveva promesso in un recente videomessaggio della stessa dall’ospedale a Pomeriggio 5, di andare a vivere alla Caritas, ma non si è mai presentata: «Stavo andando a Lourdes, ma mi ha presa una macchina. C’è qualche signore carino a cui potrei cambiare il catetere, che sta bene con la pensione? Così potrei sistemarmi»… Il mistero sulle sue condizioni di salute rimane, ora si vedrà dal vivo davvero come sta la sfortunata Isabella Biagini e dove potrebbe andare a vivere nei prossimi mesi.

