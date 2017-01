LANFRANCO CHIARINI, UCCISO IMPRENDITORE 76ENNE CON OLTRE 20 COLTELLATE: IN MANETTE UN NIGERIANO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Arrestato il presunto assassino di Lanfranco Chiarini, l'imprenditore 76enne di Palesio, in provincia di Bologna. Si tratta di Desmond Newthing, un nigeriano di 25 anni ospite presso il centro d'accoglienza Lai Momo, di Castenaso. In base all'autopsia la vittima è stata colpita con 2530 coltellate, mentre si trovava nella propria abitazione. I numerosi colpi d'arma bianca hanno interessato braccia, collo e spalle: gli inquirenti suppongono che abbia usato un coltello da cucina preso nella stessa casa dell'anziano. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che il nigeriano si fosse introdotto nell'abitazione con l'intenzione di derubare Lanfranco Chiarini, subito sfatata da indizi successivi. Gli inquirenti sono infatti dell'opinione che l'assassino conoscesse bene la vittima e che durante un incontro sarebbe nata la lite che è infine sfociata in omicidio. A supporto di questo particolare diverse telefonate che la vittima avrebbe scambiato con il suo aguzzino, anche il giorno stesso in cui l'imprenditore è stato ucciso. Secondo le autorità, inoltre, il delitto sarebbe avvenuto per un raptus del momento e non ci sarebbe stata quindi premeditazione. I due, sottolinea La Repubblica, avrebbero consumato un rapporto sessuale poco prima dell'0micidio. Desmond Newthing è stato inoltre fermato a Rimini, località che ha raggiunto subito dopo il folle gesto.

