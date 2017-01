NEVE A ROMA/ Previsioni meteo: ancora nevicate al centro sud, raffiche di gelo in tutta Italia (News del tempo oggi, 15 gennaio 2017)

NEVE A ROMA, ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA IL GELO E LA NEVE SUL NOSTRO PAESE (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Torna il gelo oggi, domenica 15 gennaio 2017, dopo che negli scorsi giorni le temperature avevano fatto sperare che questo avesse lasciato spazio a temperature più miti. La neve sarà ancora protagonista e potrebbe arrivare anche nella capitale a Roma. Partiamo dalla mattina dove troveremo delle raffiche in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, alto Lazio, entroterra abruzzese e anche in quello sardo. Nel pomeriggio invecel e raffiche diventono persistenti su tutto l'Appennino e partono dalle Marche per estendersi fino alla punta dell'estremo meridione della Calabria. Ci saranno nevicate anche nell'entroterra della Sicilia oltre a continuare su Sardegna, Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Le temperature quindi subiranno un calo importante rispetto alle medie degli ultimi giorni. Le minime le vedremo nella mattinata ad Aosta quando si sfioreranno i meno sette gradi, mentre le massime saranno a Bari, Palermo e Cagliari dove rispetto ai quattordici/quindici degli ultimi giorni il termometro comunque scenderà attorno ai dieci.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: COSA ACCADRÀ NEI PROSSIMI GIORNI? (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Continuano a calare le temperature in tutta Italia dopo che negli ultimi giorni il cielo aveva fatto presagire dei miglioramenti netti e costanti. Il cielo pero oggi, domenica 15 gennaio 2017, torna ad essere coperto su tutto il paese e cosa accadrà nei prossimi giorni? Il cielo continuerà ad essere nuvoloso e le temperature caleranno ancora con la neve che continuerà ad essere persistente sulla catena degli Appennini andando a toccare dalle Marche fino alla Calabria tutto il centro-sud del nostro paese. Mercoledì però sarà una giornata di svolta per il nord del nostro paese con il sole che sarà importante su tutto il paese e troveremo temperature in netto rialzo per poi calare di nuovo. Giovedì però sarà una giornata importante per tutto lo stivale visto che il sole si vedrà anche al centro sud, danto un giorno di tregua su temperature che sono nettamente al di sotto delle medie stagionali.

