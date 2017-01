ROBOTS UMANI / Europarlamento, saranno "persone elettroniche"? I doveri delle intelligenze artificiali (oggi, 15 gennaio 2017)

DIRITTI PER I ROBOTS, EUROPARLAMENTO: AL VAGLIO LO STATUS "PERSONE ELETTRONICHE" (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Il prossimo 13 febbraio l'Europarlamento si riunirà per vagliare la proposta della parlamentare Mady Delvaux Stehres, riguardo alle regole che permetteranno ai robots di interagire con gli esseri umani. Un'evoluzione che prevede una possibile rivoluzione industriale, secondo l'ottica della parlamentare di Lussemburgo. La bozza di risuluzione è già stata approvata dalla Commissione affari giuridici del Parlamento Europeo, con cui si propone un nuovo status legale per le intelligenze artificiali. Verranno definite quindi persone elettroniche, con oneri e diritti che ne conseguono. Il documento non è altro che una messa in pratica delle famose tre leggi della robotica ideate da Isaac Asimov, fra cui anche l'impossibilità di fare del male agli esseri umani o arrecare loro danni in alcun modo. La necessità deriva dall'incremento della compravendita di robots, che in soli quattro anni, fra il 2010 ed il 2014, ha visto un incremento medio del +12%. Coinvolti in particolare l'industria elettronica, elettrica ed i fornitori di materiale destinato al settore automobilistico.



DIRITTI PER I ROBOTS, EUROPARLAMENTO: LE RESPONSABILITA' E LE NORME PER I PRODUTTORI (OGGI, 15 GENNAIO 2017) - La paura annosa di una possibile sostituzione, nel futuro, dell'umanità da parte dei robots è una delle prime preoccupazioni della popolazione. Un'eventualità che la stessa europarlamentare Mady Delvaux Stehres ha smentito prontamente in una recente intervista. L'obbiettivo è infatti una collaborazione a pieno ritmo fra esseri umani e robots, ma va ricordato che quest'ultimi non sono in grado di provare alcun tipo di sentimento, per cui non del tutto intercambiabili con una persona. La finalità della proposta regolamenterà le intelligenze artificiali soprattutto da un punto di vista giuridico, prevedendo quindi una responsabilità dell'automa stesso in caso di danni di qualsiasi genere. Nello specifico questo particolare mirerà a quella tipologia di intelligenza artificiale che è in grado di prendere delle decisioni autonome o hanno possibilità di relazionarsi con terze persone in modo indipendente. Come sottolinea Osservatorio Gender, la Delvaux ha incluso nella propria proposta anche delle regole mirate a tutta la catena di creazione, dai produttori fino ai designer, stabilendo innanzitutto che i robots non dovranno in alcun modo avere sembianze umane.

